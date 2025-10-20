Беспилотное будущее России: производство БАС на Дальнем Востоке

Дроны используются в различных сферах – в строительстве, сельском хозяйстве, грузоперевозках. По нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" в стране наращиваются мощности по серийному производству БАС для гражданских отраслей. О том, как в России сейчас развивается производство беспилотных авиационных систем, – в материале РИА Новости.

Полигон для инноваций

В начале сентября под Южно-Сахалинском состоялся международный форум "Крылья Сахалина". Он прошел на первом в России официальном дронопорте "Пушистый". Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что на форуме представлено 70 сценариев использования беспилотников в различных сферах – от строительства до геологоразведки.

Эксперты форума заявили, что к 2030 году Россия станет лидером по производству беспилотников, а уже к 2035 году такие отрасли, как сельское хозяйство, энергетика, логистика, получат мощный стимул к развитию благодаря использованию дронов.

« "В рамках поддержки производителей беспилотных авиационных систем Минвостокразвития России реализует комплексный подход. Мы предлагаем производителям весь спектр преференциальных режимов: территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, режимы Арктической зоны и Курильских островов. Уже запущен Инновационный научно-технический центр во Владивостоке – на его базе будем развивать инновационные технологии", – сказал на форуме заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

В этом отношении особо заметен вклад Сахалинской области.

Сегодня на Дальнем Востоке насчитывается 21 компания-производитель беспилотных летательных аппаратов, которые реализуют свои проекты с господдержкой. Часть из них – резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Поддержка и стимулирование

На Сахалине работает научно-производственный центр "Крылья Сахалина". Здесь проектируют, собирают, проводят испытания беспилотников, а также обучают молодых специалистов.

По национальному проекту "Беспилотные авиационные системы" реализуется комплекс мер поддержки для развития отрасли. Так, разработчики могут получить грант в размере до 100 миллионов рублей и субсидию Минпромторга, которая компенсирует расходы на сертификацию дронов.

Среди целей нацпроекта обозначены: стимулирование использования отечественного технологического решения, увеличение объема рынка БАС, формирование системы сертификации беспилотников, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитие инфраструктуры для проведения испытаний, а также привлечение квалифицированных кадров.

Кроме того, компании, продающие дронов, могут получить компенсацию за недополученную прибыль при предоставлении скидок покупателям и частично возместить затраты на исследования (НИОКР).

Кроме того, каждый регион разрабатывает свои сценарии применения беспилотников под локальные потребности.

Первая беспилотная

На Сахалине работает первая в России авиакомпания, которая получила статус эксплуатанта беспилотных летательных аппаратов "Аврора-БАС". Она является дочерним предприятием авиакомпании "Аврора".

« "На данном этапе мы выполняем авиационные виды работ: мониторинг, охрана лесов от пожара, аэрофотосъемки в перспективе, логистические перелеты. В каких-то видах работ беспилотная авиация вполне может экономически конкурировать с авиацией пилотируемой. Если, к примеру, взять мониторинг, то запускать большой вертолет типа “Ми-8” не совсем целесообразно, если можно "посмотреть" беспилотником. Что касается беспилотных грузоперевозок, то речь не идет про посылки весом 5-10 килограммов, а о грузах весом в сотни килограммов", – рассказал генеральный директор авиакомпании "Аврора-БАС" Дмитрий Третьяков.

Сейчас специалисты компании занимаются тестированием межрегиональных перелетов с Сахалина на материк. Так, в марте 2025 года беспилотник "Аист" под управлением внешнего пилота компании "Аврора БАС" повторил часть маршрута исторического полета, совершенного 95 лет назад легендарным летчиком Михаилом Водопьяновым. Беспилотник вылетел из аэропорта города Оха и приземлился в аэропорту Николаевска-на-Амуре. Полет проходил на высоте 600 метров. В дальнейшем такие полеты станут регулярными и будут перевозить грузы для юридических лиц.

Дроны – стражи леса

В Хабаровском крае беспилотную авиацию использует в работе Ванинский центр лесоводства – первый в России питомник для круглогодичного выращивания сеянцев хвойных пород.

« "Мы применяем беспилотники прежде всего для проектирования – подготовки цифрового двойника площади перед посадкой леса с целью определения пригодности для размещения лесных культур. То есть малым аэрофотосъемочным оборудованием многократно снимаем площадь. В самом начале мы смотрим, какие уклоны, есть ли обводненные участки. Объемы работ превышают 1 тысячу гектаров ежегодно. Обойти такую площадь сложно, а, когда отлетал беспилотник, полноценная информация есть вплоть до каждого кустика", – рассказал основатель Ванинского центра лесоводства Вадим Москвичев.

Также дроны занимаются опылением и обработкой растущих деревьев. Еще одним направлением, на котором используются беспилотные системы, является рекультивация, очень эффективная на крутых склонах и опасных грунтах. В прошлом году, по словам Москвичева, были выполнены работы на 800 гектарах. Использование беспилотников удешевляет работы и в разы повышает производительность.

На пути к единой системе

В настоящее время на Дальнем Востоке разрабатывается единая система идентификации беспилотного транспорта. Проект реализуется АО "ГЛОНАСС", компанией-оператором первой в мире системы аварийного оповещения на транспорте "ЭРА-ГЛОНАСС".

« "На базовом уровне единая система идентификации будет выполнять функцию онлайн-мониторинга движения, трекинга беспилотников. Прозрачность полетов, открытая для всех госорганов информация о дроне, его владельце, операторе позволит открывать небо, смягчать вынужденные запреты в регионах Дальнего Востока и в дальнейшем – всей страны", – говорит генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.