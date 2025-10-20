https://ria.ru/20251020/bajden-2049271250.html
Экс-помощница Байдена рассказала о жизни в России
Экс-помощница Байдена рассказала о жизни в России
Москва - красивый, чистый город с добрыми людьми, считает экс-помощница Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид. РИА Новости, 20.10.2025
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва - красивый, чистый город с добрыми людьми, считает экс-помощница Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид.
В беседе с РИА Новости Рид рассказала, что сейчас живет в Москве
"Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми", - сказала Рид.
Также она поделилась впечатлениями о работе в команде RT.
"Это просто замечательное место для работы – вы никогда не подвергаетесь цензуре, вам всегда позволено следовать своему любопытству и следовать истине, и это просто действительно замечательное место", - сказала Рид.