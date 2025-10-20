Рейтинг@Mail.ru
Курские поликлиники получат автомобили за счет средств, выделенных Сербией - РИА Новости, 20.10.2025
11:29 20.10.2025
Курские поликлиники получат автомобили за счет средств, выделенных Сербией
Курские поликлиники получат автомобили за счет средств, выделенных Сербией - РИА Новости, 20.10.2025
Курские поликлиники получат автомобили за счет средств, выделенных Сербией
Для курских поликлиник закуплены автомобили Lada Niva Travel за счет выделенных для региона средств от Сербии, автотранспорт уже поставлен на учет и готов к... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T11:29:00+03:00
2025-10-20T11:29:00+03:00
сербия, курская область, александр крылов, lada vesta
Сербия, Курская область, Александр Крылов, Lada Vesta
Курские поликлиники получат автомобили за счет средств, выделенных Сербией

На средства Сербии закупили автомобили Lada Niva Travel для курских поликлиник

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип LADA
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип LADA . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 20 окт – РИА Новости. Для курских поликлиник закуплены автомобили Lada Niva Travel за счет выделенных для региона средств от Сербии, автотранспорт уже поставлен на учет и готов к эксплуатации, рассказал врио руководителя администрации Курской области Александр Крылов.
Ранее в российском МИД сообщили, что Сербия оказала Курской области гуманитарную помощь в размере 472 миллионов рублей. Губернатор региона уточнял, что выделенные средства направят на помощь детям с ОВЗ и медицину.
"В Курской области на прошлой неделе... проведена работа по приобретению автомобилей. Автомобили закуплены, в данный момент они готовы к эксплуатации... Автомобили Niva, Niva Travel для наших поликлиник, для минздрава. Автомобили готовы к эксплуатации, поставлены на учет, завтра планируем выдачу", – сказал Крылов в ходе заседания регионального правительства.
Он уточнил, что автомобили приобретены за счет помощи от Сербии.
СербияКурская областьАлександр КрыловLada Vesta
 
 
