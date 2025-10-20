Курские поликлиники получат автомобили за счет средств, выделенных Сербией

КУРСК, 20 окт – РИА Новости. Для курских поликлиник закуплены автомобили Lada Niva Travel за счет выделенных для региона средств от Сербии, автотранспорт уже поставлен на учет и готов к эксплуатации, рассказал врио руководителя администрации Курской области Александр Крылов.