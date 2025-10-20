https://ria.ru/20251020/avto-2049317290.html
Курские поликлиники получат автомобили за счет средств, выделенных Сербией
2025-10-20T11:29:00+03:00
2025-10-20T11:29:00+03:00
2025-10-20T11:29:00+03:00
сербия
курская область
александр крылов
lada vesta
Курские поликлиники получат автомобили за счет средств, выделенных Сербией
На средства Сербии закупили автомобили Lada Niva Travel для курских поликлиник