20:57 20.10.2025
Австралия закупит у США подводные беспилотники на $1,2 миллиарда
в мире
австралия
сша
дональд трамп
энтони альбанезе
австралия
сша
в мире, австралия, сша, дональд трамп, энтони альбанезе
В мире, Австралия, США, Дональд Трамп, Энтони Альбанезе
Австралия закупит у США подводные беспилотники на $1,2 миллиарда

Австралия приобретет у США беспилотные подводные аппараты на сумму $1,2 млрд

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Австралия закупит у Соединенных Штатов подводных беспилотников на сумму свыше миллиарда долларов в рамках сделки, подписанной в понедельник президентом США Дональдом Трампом и премьером Австралии Энтони Альбанезе, сообщил Белый дом.
"Австралия согласилась приобрести беспилотные подводные аппараты компании Anduril на сумму 1,2 миллиарда долларов и получить первую партию вертолетов Apache в рамках отдельной сделки на 2,6 миллиарда долларов", - говорится в заявлении Белого дома.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Трамп заявил о готовности подписать соглашение с Австралией по минералам
Вчера, 18:59
 
В миреАвстралияСШАДональд ТрампЭнтони Альбанезе
 
 
