Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона на Белгородскую область погибли два человека - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:51 20.10.2025 (обновлено: 11:53 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/ataka-2049263241.html
При атаке дрона на Белгородскую область погибли два человека
При атаке дрона на Белгородскую область погибли два человека - РИА Новости, 20.10.2025
При атаке дрона на Белгородскую область погибли два человека
При атаке дрона на белгородское село Ясные Зори погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T01:51:00+03:00
2025-10-20T11:53:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967487_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_519e8a410064de9c7a108ef5f6d9b07c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967487_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d964e8ad6e18f79d3cbeac789720467c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
При атаке дрона на Белгородскую область погибли два человека

В Белгородской области два человека погибли из-за атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Виктория Виатрис | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи
Сотрудники скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в медиабанк
Сотрудники скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. При атаке дрона на белгородское село Ясные Зори погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте… Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших", — написал он.

По словам главы региона, еще один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Сейчас врачи оперируют его в городской больнице.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала