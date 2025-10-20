При атаке дрона на Белгородскую область погибли два человека

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. При атаке дрона на белгородское село Ясные Зори погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте… Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших", — написал он.
По словам главы региона, еще один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Сейчас врачи оперируют его в городской больнице.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18