В Арзамасе выросло число школьников, заболевших кишечной инфекцией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Количество школьников, госпитализированных с кишечной инфекцией в Арзамасе, увеличилось до 24 человек, сообщили РИА Новости министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Ранее министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил, что с четверга по субботу было зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения, в стационаре находятся 15 детей, остальные отпущены на амбулаторное лечение.

"В настоящее время в условиях стационара проходят лечение 24 ребенка. Все пациенты находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести, медики фиксируют положительную динамику", - рассказали в минздраве региона.

По словам специалистов, дети получают все необходимую медицинскую помощь, находясь под пристальным вниманием врачей.

Ранее глава Арзамаса Александр Щелоков сообщал, что в четверг в школе "Созвездие" были зарегистрированы восемь случаев заболевания учеников острой кишечной инфекцией, четверо семиклассников были госпитализированы. По решению регионального управления Роспотребнадзора в школе объявлен карантин, обучение ведется дистанционно.

Утром в пятницу региональное управление Роспотребнадзора опубликовало итоги санитарно-эпидемиологического расследования, в ходе которого выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке. Возбудителем острой кишечной инфекции в школе стал норовирус, который был выявлен у сотрудников пищеблока и заболевших школьников. Возбуждены дела об административной ответственности в отношении виновных лиц.