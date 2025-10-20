https://ria.ru/20251020/arzamas-2049387773.html
В Арзамасе выросло число школьников, заболевших кишечной инфекцией
2025-10-20T15:01:00+03:00
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Количество школьников, госпитализированных с кишечной инфекцией в Арзамасе, увеличилось до 24 человек, сообщили РИА Новости министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Ранее министр образования Нижегородской области
Михаил Пучков сообщил, что с четверга по субботу было зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения, в стационаре находятся 15 детей, остальные отпущены на амбулаторное лечение.
"В настоящее время в условиях стационара проходят лечение 24 ребенка. Все пациенты находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести, медики фиксируют положительную динамику", - рассказали в минздраве региона.
По словам специалистов, дети получают все необходимую медицинскую помощь, находясь под пристальным вниманием врачей.
Ранее глава Арзамаса
Александр Щелоков сообщал, что в четверг в школе "Созвездие" были зарегистрированы восемь случаев заболевания учеников острой кишечной инфекцией, четверо семиклассников были госпитализированы. По решению регионального управления Роспотребнадзора
в школе объявлен карантин, обучение ведется дистанционно.
Утром в пятницу региональное управление Роспотребнадзора опубликовало итоги санитарно-эпидемиологического расследования, в ходе которого выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке. Возбудителем острой кишечной инфекции в школе стал норовирус, который был выявлен у сотрудников пищеблока и заболевших школьников. Возбуждены дела об административной ответственности в отношении виновных лиц.
Региональное управление СК РФ
заявило о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).