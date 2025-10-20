Рейтинг@Mail.ru
В Арзамасе выросло число школьников, заболевших кишечной инфекцией - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/arzamas-2049387773.html
В Арзамасе выросло число школьников, заболевших кишечной инфекцией
В Арзамасе выросло число школьников, заболевших кишечной инфекцией - РИА Новости, 20.10.2025
В Арзамасе выросло число школьников, заболевших кишечной инфекцией
Количество школьников, госпитализированных с кишечной инфекцией в Арзамасе, увеличилось до 24 человек, сообщили РИА Новости министерстве здравоохранения... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:01:00+03:00
2025-10-20T15:01:00+03:00
происшествия
арзамас
нижегородская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20251019/infektsiya-2049172459.html
https://ria.ru/20251009/shkola-2047234998.html
арзамас
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, арзамас, нижегородская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Арзамас, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Арзамасе выросло число школьников, заболевших кишечной инфекцией

В Арзамасе число госпитализированных с кишечной инфекцией детей выросло до 24

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Количество школьников, госпитализированных с кишечной инфекцией в Арзамасе, увеличилось до 24 человек, сообщили РИА Новости министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Ранее министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил, что с четверга по субботу было зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения, в стационаре находятся 15 детей, остальные отпущены на амбулаторное лечение.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ
19 октября, 07:03
"В настоящее время в условиях стационара проходят лечение 24 ребенка. Все пациенты находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести, медики фиксируют положительную динамику", - рассказали в минздраве региона.
По словам специалистов, дети получают все необходимую медицинскую помощь, находясь под пристальным вниманием врачей.
Ранее глава Арзамаса Александр Щелоков сообщал, что в четверг в школе "Созвездие" были зарегистрированы восемь случаев заболевания учеников острой кишечной инфекцией, четверо семиклассников были госпитализированы. По решению регионального управления Роспотребнадзора в школе объявлен карантин, обучение ведется дистанционно.
Утром в пятницу региональное управление Роспотребнадзора опубликовало итоги санитарно-эпидемиологического расследования, в ходе которого выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке. Возбудителем острой кишечной инфекции в школе стал норовирус, который был выявлен у сотрудников пищеблока и заболевших школьников. Возбуждены дела об административной ответственности в отношении виновных лиц.
Региональное управление СК РФ заявило о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Урале несколько школьников попали в больницу с кишечной инфекцией
9 октября, 11:43
 
ПроисшествияАрзамасНижегородская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала