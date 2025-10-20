Рейтинг@Mail.ru
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:39 20.10.2025
Сезон дорожных работ завершается на Ямале
Сезон дорожных работ завершается на Ямале
ямало-ненецкий автономный округ
надым
ямал
новый уренгой
дмитрий артюхов
надым
ямал
новый уренгой
надым, ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым, Ямал, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов
Сезон дорожных работ завершается на Ямале

Дорожные знаки
Дорожные знаки
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дорожные знаки. Архивное фото
САЛЕХАРД, 20 окт – РИА Новости. Сезон дорожных работ завершается на Ямале, за этот период отремонтировано и приведено в порядок 170 километров дорог в городах, поселках, а также на региональной трассе, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"Завершаем сезон дорожных работ – привели в порядок больше 170 километров в городах, посёлках и на региональной трассе. Начали трёхлетнюю реконструкцию проблемного участка Коротчаево – Новый Уренгой, в следующем году планируем полностью заасфальтировать дорогу Надым – Салехард", - написал Артюхов в Telegram-канале.
Ноты - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Первый молодежный симфонический оркестр на Ямале закончил прием заявок
17 октября, 14:21
По его словам, каждый километр нового асфальта – это результат больших усилий, учитывающий короткое лето, сложный грунт и большие расстояния.
По данным правительства региона, реконструкция дороги Коротчаево – Новый Уренгой рассчитана на три года. За это время участок длиной 40 километров будет полностью обновлен, начиная от основания и заканчивая верхним слоем асфальтового покрытия. В 2025 году выполнен ремонт протяженностью 14 километров. На участке дороги Надым – Салехард уложили новый слой асфальта общей протяженностью 56 километров. Полностью укрепить и покрыть асфальтом всю длину дорожного полотна планируется в 2026 году. После окончания ремонта дорога будет иметь общую протяженность 344 километра с надежным покрытием из асфальтобетона.
Также правительство уточняет, что в 2025 году была продолжена начатая ранее реконструкция участка дороги от Ныда до Пангоды. Увеличили ширину проезжей части на протяжении 15 километров, провели реконструкцию четырёх мостов и установили новые водопропускные трубы. Вместо плит на участке уложили асфальт. На сегодня свыше 70% всех дорог в округе приведены в нормативное состояние.
16.10.2025
Артюхов: программа освоения газовых ТрИЗ даст второе дыхание месторождениям
16 октября, 19:35
Артюхов: программа освоения газовых ТрИЗ даст второе дыхание месторождениям
16 октября, 19:35
 
Ямало-Ненецкий автономный округНадымЯмалНовый УренгойДмитрий Артюхов
 
 
