Сезон дорожных работ завершается на Ямале
Сезон дорожных работ завершается на Ямале
2025-10-20T14:39:00+03:00
САЛЕХАРД, 20 окт – РИА Новости. Сезон дорожных работ завершается на Ямале, за этот период отремонтировано и приведено в порядок 170 километров дорог в городах, поселках, а также на региональной трассе, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"Завершаем сезон дорожных работ – привели в порядок больше 170 километров в городах, посёлках и на региональной трассе. Начали трёхлетнюю реконструкцию проблемного участка Коротчаево – Новый Уренгой, в следующем году планируем полностью заасфальтировать дорогу Надым – Салехард", - написал Артюхов в Telegram-канале.
По его словам, каждый километр нового асфальта – это результат больших усилий, учитывающий короткое лето, сложный грунт и большие расстояния.
По данным правительства региона, реконструкция дороги Коротчаево – Новый Уренгой рассчитана на три года. За это время участок длиной 40 километров будет полностью обновлен, начиная от основания и заканчивая верхним слоем асфальтового покрытия. В 2025 году выполнен ремонт протяженностью 14 километров. На участке дороги Надым – Салехард уложили новый слой асфальта общей протяженностью 56 километров. Полностью укрепить и покрыть асфальтом всю длину дорожного полотна планируется в 2026 году. После окончания ремонта дорога будет иметь общую протяженность 344 километра с надежным покрытием из асфальтобетона.
Также правительство уточняет, что в 2025 году была продолжена начатая ранее реконструкция участка дороги от Ныда до Пангоды. Увеличили ширину проезжей части на протяжении 15 километров, провели реконструкцию четырёх мостов и установили новые водопропускные трубы. Вместо плит на участке уложили асфальт. На сегодня свыше 70% всех дорог в округе приведены в нормативное состояние.