Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана
15:14 20.10.2025
Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана
Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана
в мире
ливан
израиль
хезболла
оон
армия обороны израиля (цахал)
ливан
израиль
2025
в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана и заявила о попытках группировки восстановить инфраструктуру по всей стране, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" в районе Набатия в Ливане. Террористическая организация "Хезболлах" продолжает попытки восстановить объекты террористической инфраструктуры по всему Ливану", - говорится в заявлении военных.
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
ЦАХАЛ сообщила о попытках палестинцев нарушить перемирие в Газе
Вчера, 11:17
Военные подчеркнули, что считают наличие объектов "Хезболлах" и деятельность группировки в Ливане нарушением израильско-ливанских договоренностей.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС по-прежнему действует
Вчера, 03:32
 
В миреЛиванИзраильХезболлаООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
