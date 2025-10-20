https://ria.ru/20251020/armija-2049393135.html
Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана
Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 20.10.2025
Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана и заявила о попытках группировки восстановить инфраструктуру по... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:14:00+03:00
2025-10-20T15:14:00+03:00
2025-10-20T15:14:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
оон
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176313_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_40c35d6813b1b93a4b4827cebb10bbb5.jpg
https://ria.ru/20251020/gaza-2049314898.html
https://ria.ru/20251020/tramp-2049268433.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176313_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c5e1b89bb16fffd2ef32c99d4b7a2fe5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ заявила об атаке на объекты "Хезболлы" на юге Ливана
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана и заявила о попытках группировки восстановить инфраструктуру по всей стране, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах
" в районе Набатия в Ливане
. Террористическая организация "Хезболлах" продолжает попытки восстановить объекты террористической инфраструктуры по всему Ливану", - говорится в заявлении военных.
Военные подчеркнули, что считают наличие объектов "Хезболлах" и деятельность группировки в Ливане нарушением израильско-ливанских договоренностей.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль
продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.