Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана и заявила о попытках группировки восстановить инфраструктуру по всей стране, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.