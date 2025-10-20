Задержанный мэр Гюмри отказался признать вину

ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Задержанный мэр армянского Гюмри Вардан Гукасян не признает свою вину и отвергает все обвинения, заявил журналистам его адвокат Арамаис Айрапетян.

Ранее в понедельник силовики задержали мэра Гюмри Гукасяна , против которого антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело,

"Гукасян всё отрицает, не признает никаких обвинений", - заявил Айрапетян.

Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.

Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.