Задержанный мэр Гюмри отказался признать вину
Задержанный мэр Гюмри отказался признать вину - РИА Новости, 20.10.2025
Задержанный мэр Гюмри отказался признать вину
Задержанный мэр армянского Гюмри Вардан Гукасян не признает свою вину и отвергает все обвинения, заявил журналистам его адвокат Арамаис Айрапетян. РИА Новости, 20.10.2025
Мэр Гюмри Гукасян не признает вину и отвергает все обвинения
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Задержанный мэр армянского Гюмри Вардан Гукасян не признает свою вину и отвергает все обвинения, заявил журналистам его адвокат Арамаис Айрапетян.
Ранее в понедельник силовики задержали мэра Гюмри Гукасяна
, против которого антикоррупционный комитет Армении
возбудил уголовное дело,
"Гукасян всё отрицает, не признает никаких обвинений", - заявил Айрапетян.
Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении.