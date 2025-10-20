https://ria.ru/20251020/armenija-2049457158.html
В антикоррупционный комитет, куда доставили мэра Гюмри, приехали медики
В антикоррупционный комитет, куда доставили мэра Гюмри, приехали медики - РИА Новости, 20.10.2025
В антикоррупционный комитет, куда доставили мэра Гюмри, приехали медики
В антикоррупционный комитет Армении, куда ранее доставили задержанного мэра Гюмри Вардана Гукасяна, прибыла бригада скорой помощи, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T18:43:00+03:00
2025-10-20T18:43:00+03:00
2025-10-20T18:43:00+03:00
https://ria.ru/20251020/gyumri-2049454862.html
https://ria.ru/20251020/zaderzhanie-2049403699.html
гюмри
армения
В антикоррупционный комитет, куда доставили мэра Гюмри, приехали медики
В антикоррупционный комитет Армении, куда доставили Гукасяна, прибыли врачи
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. В антикоррупционный комитет Армении, куда ранее доставили задержанного мэра Гюмри Вардана Гукасяна, прибыла бригада скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник силовики задержали мэра Гюмри Гукасяна
, против которого антикоррупционный комитет Армении
возбудил уголовное дело,
Врачи вошли в здание антикоррупционного комитета, не ответив на вопрос журналистов, кому понадобилась помощь. У здания комитета собрались сторонники Гукасяна.
Ранее антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении.