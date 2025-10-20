https://ria.ru/20251020/armenija-2049405140.html
В Армении завели дело из-за акции в поддержку мэра Гюмри
В Армении завели дело из-за акции в поддержку мэра Гюмри
ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Уголовное дело заведено в Армении в связи с акцией в поддержку задержанного оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
"Возбуждено уголовное дело по статьям "участие в массовых беспорядках", "вмешательство в законную деятельность должностного лица" и "вмешательство в осуществление правосудия", - говорится в сообщении.
Ранее в МВД республики сообщили РИА Новости, что в понедельник в полицейские отделения были доставлены 23 участника акции.
Ранее антикоррупционный комитет Армении
сообщил о возбуждении уголовного дела против Гукасяна
- оппозиционного мэра Гюмри
. Отмечается, что в результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были получены сведения о случаях получения взяток главой Гюмри и главным архитектором города. В антикоррупционном комитете заявили, что рамках возбужденного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая главу города, были вынесены решения об инициировании публичного уголовного преследования и их задержании.
Гукасян был избран мэром Гюмри в апреле 2025 года. Он возглавлял список компартии Армении. За избрание Гукасяна проголосовали 18 членов горсовета из 33.