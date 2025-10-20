В Башкирии главу города обвинили в посредничестве во взятке

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Главу города Мелеуз в Башкирии суд отправил под домашний арест до 17 декабря по делу о посредничестве во взятке, под арест взят бывший замглавы Мелеузовского района, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.