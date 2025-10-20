Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии главу города обвинили в посредничестве во взятке
19:36 20.10.2025
В Башкирии главу города обвинили в посредничестве во взятке
Главу города Мелеуз в Башкирии суд отправил под домашний арест до 17 декабря по делу о посредничестве во взятке, под арест взят бывший замглавы Мелеузовского... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
мелеуз
мелеузовский район
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
мелеуз
мелеузовский район
республика башкортостан
В Башкирии главу города обвинили в посредничестве во взятке

Главу города Мелеуз отправили под домашний арест за посредничество во взятке

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Главу города Мелеуз в Башкирии суд отправил под домашний арест до 17 декабря по делу о посредничестве во взятке, под арест взят бывший замглавы Мелеузовского района, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.
По версии следствия, с августа по сентябрь глава администрации городского поселения города Мелеуз и экс-заместитель руководителя администрации муниципального района в Башкирии в интересах индивидуального предпринимателя предложили должностному лицу районной администрации взятку в 200 тысяч рублей. Вознаграждение полагалось за незаконное заключение договора аренды на участок под размещение нестационарного торгового объекта (НТО).
"В отношении бывшего заместителя главы администрации района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении главы администрации городского поселения - домашний арест сроком до 17 декабря текущего года", - говорится в сообщении.
Как информирует региональный СК, фигурантам предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ). В материалах дела идет речь о размещении магазина по продаже цветов на одной из остановок общественного транспорта. Договор на установку НТО планировался к продлению на новый срок в нарушение требований, предъявляемых для заявления на конкурс, установили следователи. После обращения супруга предпринимательницы в правоохранительные органы фигурантов задержали.
На сайте указано, что главой администрации городского поселения город Мелеуз сейчас является Олег Воробьев. Населенный пункт расположен примерно в 200 километрах от Уфы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Новосибирске замдиректора "Метро Мир" осудили за взятки
Вчера, 14:03
 
ПроисшествияМелеузМелеузовский районРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
