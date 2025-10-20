Рейтинг@Mail.ru
Костромича, пытавшегося увести с собой семилетнего мальчика, арестовали - РИА Новости, 20.10.2025
14:26 20.10.2025 (обновлено: 14:45 20.10.2025)
Костромича, пытавшегося увести с собой семилетнего мальчика, арестовали
Костромича, пытавшегося увести с собой семилетнего мальчика, арестовали - РИА Новости, 20.10.2025
Костромича, пытавшегося увести с собой семилетнего мальчика, арестовали
Житель Костромы заключен под стражу по подозрению в покушении на похищение незнакомого семилетнего мальчика, которого он на улице пытался увести за собой,... РИА Новости, 20.10.2025
Костромича, пытавшегося увести с собой семилетнего мальчика, арестовали

В Костроме арестовали мужчину за попытку похищения ребенка

© РИА Новости / Виталий Аньков
Задержанный
© РИА Новости / Виталий Аньков
Задержанный. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Житель Костромы заключен под стражу по подозрению в покушении на похищение незнакомого семилетнего мальчика, которого он на улице пытался увести за собой, сообщает СУСК по Костромской области.
Сообщается, что в отношении ранее судимого 51-летнего жителя Костромы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).
По версии следствия, в сентябре 2025 года возле одного из домов на улице Мичуринцев в Костроме "подозреваемый подошел к малолетнему мальчику и предложил ему пройти с ним, взяв ребенка за руку".
"Однако довести свой преступный умысел на похищение несовершеннолетнего подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку в ситуацию вмешался очевидец. После этого подозреваемый покинул место происшествия", - говорится в сообщении.
В СУСК уточнили РИА Новости, что ребенку семь лет.
Вскоре мужчина был задержан.
"По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и мотива совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение", - информирует СУСК.
