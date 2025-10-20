Костромича, пытавшегося увести с собой семилетнего мальчика, арестовали

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Житель Костромы заключен под стражу по подозрению в покушении на похищение незнакомого семилетнего мальчика, которого он на улице пытался увести за собой, сообщает СУСК по Костромской области.

Сообщается, что в отношении ранее судимого 51-летнего жителя Костромы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По версии следствия, в сентябре 2025 года возле одного из домов на улице Мичуринцев в Костроме "подозреваемый подошел к малолетнему мальчику и предложил ему пройти с ним, взяв ребенка за руку".

"Однако довести свой преступный умысел на похищение несовершеннолетнего подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку в ситуацию вмешался очевидец. После этого подозреваемый покинул место происшествия", - говорится в сообщении.

В СУСК уточнили РИА Новости, что ребенку семь лет.

Вскоре мужчина был задержан.