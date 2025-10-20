Рейтинг@Mail.ru
Первого замглавы Нефтеюганска арестовали - РИА Новости, 20.10.2025
08:48 20.10.2025 (обновлено: 10:09 20.10.2025)
Первого замглавы Нефтеюганска арестовали
Первого замглавы Нефтеюганска арестовали - РИА Новости, 20.10.2025
Первого замглавы Нефтеюганска арестовали
Первого заместителя главы Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе Павла Гусенкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовали,... РИА Новости, 20.10.2025
Новости
Первого замглавы Нефтеюганска арестовали

Первого замглавы Нефтеюганска в ХМАО Гусенкова арестовали

© Фото : администрация города НефтеюганскаПавел Гусенков
© Фото : администрация города Нефтеюганска
Павел Гусенков. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Первого заместителя главы Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе Павла Гусенкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Арестован", - сказал собеседник агентства на вопрос о мере пересечения Гусенкову.
В Удмуртии экс-замминистра здравоохранения получила пять лет за взятку
13 октября, 13:38
13 октября, 13:38
Ранее окружное управление СК РФ уточняло, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска, ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления.
По данным следствия, фигурант в 2023 году поспособствовал реализации по заниженной стоимости и в нарушение порядка объектов недвижимости компании, "учредителем которой является город Нефтеюганск".
Речь идет о Павле Гусенкове, согласно сайту мэрии, именно он занимает должность первого заместителя главы города, координирует и контролирует деятельность департамента по делам администрации, а также нескольких отделов. Ранее он работал в силовых ведомствах, занимался бизнесом, а на должность замглавы был назначен в 2022 году.
В Орловской области экс-главу города осудили за превышение полномочий
16 октября, 16:37
16 октября, 16:37
 
Ханты-Мансийский автономный округНефтеюганскОбществоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
