Первого замглавы Нефтеюганска арестовали
Первого замглавы Нефтеюганска арестовали - РИА Новости, 20.10.2025
Первого замглавы Нефтеюганска арестовали
Первого заместителя главы Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе Павла Гусенкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовали,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T08:48:00+03:00
2025-10-20T08:48:00+03:00
2025-10-20T10:09:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Первого заместителя главы Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе Павла Гусенкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, арестовали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Арестован", - сказал собеседник агентства на вопрос о мере пересечения Гусенкову.
Ранее окружное управление СК РФ
уточняло, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска, ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления.
По данным следствия, фигурант в 2023 году поспособствовал реализации по заниженной стоимости и в нарушение порядка объектов недвижимости компании, "учредителем которой является город Нефтеюганск".
Речь идет о Павле Гусенкове, согласно сайту мэрии, именно он занимает должность первого заместителя главы города, координирует и контролирует деятельность департамента по делам администрации, а также нескольких отделов. Ранее он работал в силовых ведомствах, занимался бизнесом, а на должность замглавы был назначен в 2022 году.