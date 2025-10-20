Суд удовлетворил иск об изъятии акций у миноритариев Соликамского завода

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге удовлетворил требования об истребовании в пользу государства акций у миноритариев Соликамского магниевого завода (СМЗ), следует из документов в картотеке суда.

"Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить решение суда первой инстанции в силе", - указано в решении в электронной картотеке суда.

По иску прокуратуры за два года до тяжбы с миноритариями основной пакет акций (89,4% от общего количества, это примерно 350 тысяч акций) магниевого завода был изъят в госсобственность у мажоритарных акционеров: Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина.