Суд удовлетворил иск об изъятии акций у миноритариев Соликамского завода

ПЕРМЬ, 20 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге удовлетворил требования об истребовании в пользу государства акций у миноритариев Соликамского магниевого завода (СМЗ), следует из документов в картотеке суда.
В мае 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми частично отменил решение краевого арбитража об истребовании акций у 2,3 тысячи миноритариев СМЗ, оставив активы тем, кто приобретал их на бирже. Речь примерно о 1,5 тысячах владельцев. Решение суда первой инстанции по иску прокуратуры основывалось на позиции, что имущество из владения государства выбыло незаконно, так как приватизация госпредприятия в 90-е была проведена без соответствующего решения федерального правительства.
Суд обратил в доход государства активы компании "Ланта"
8 октября, 10:34
"Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить решение суда первой инстанции в силе", - указано в решении в электронной картотеке суда.
По иску прокуратуры за два года до тяжбы с миноритариями основной пакет акций (89,4% от общего количества, это примерно 350 тысяч акций) магниевого завода был изъят в госсобственность у мажоритарных акционеров: Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина.
Кондрашев заочно арестован московским судом, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также фальсификации доказательств (часть 3 статьи 303 УК РФ). Пестриков в апреле был заочно приговорен к 8 годам колонии за хищение 250 миллионов рублей и покушение на растрату ещё 2,5 миллиардов рублей.
"Соликамский магниевый завод" функционирует с 1936 года, специализируется на производстве соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, товарного магния и губчатого титана.
В Иваново хотят обратить в доход государства оператора по вывозу ТКО
29 сентября, 20:22