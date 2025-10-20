Спецпредставитель президента по Сирии провел переговоры с главой МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 20 окт – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе своего визита в Тегеран провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
"Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев встретился и провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского министра.
На встрече, как уточнили в ведомстве, была подчеркнута общая позиция Москвы и Тегерана относительно изменений в регионе Ближнего Востока, в том числе в вопросе необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, противодействия любым посягательствам на ее суверенитет и превращению этой страны в рассадник терроризма.
В заявили министерства отмечается, что глава МИД Ирана в ходе встречи с Лаврентьевым поблагодарил Россию за ее твердую и принципиальную позицию по вопросу запуска 28 августа странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) 2015 года.
Совет безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении исламской республики, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии посещает Тегеран после того, как президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 15 октября совершил визит в РФ и провел переговоры в Кремле с Владимиром Путиным. У Лаврентьева, по данным СМИ, также запланированы переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который посещал Москву 17 октября и передал Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.