Россия в сентябре нарастила экспорт алюминия в Китай - РИА Новости, 20.10.2025
13:21 20.10.2025
Россия в сентябре нарастила экспорт алюминия в Китай
Россия в сентябре нарастила экспорт алюминия в Китай на треть по сравнению с предыдущим месяцем, до 530,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости...
экономика
россия
китай
малайзия
алюминий
россия
китай
малайзия
2025
Новости
ru-RU
1920
1920
true
Сотрудник в литейном цехе алюминиевого завода
Сотрудник в литейном цехе алюминиевого завода. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия в сентябре нарастила экспорт алюминия в Китай на треть по сравнению с предыдущим месяцем, до 530,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, в начале осени китайские компании приобрели у России алюминия на 530,5 миллиона долларов против 407 миллионов месяцем ранее. В результате доля российского металла в импорте Поднебесной выросла до 35,8% с августовских 29%.
С начала года Россия отгрузила на китайский рынок алюминия на 4,6 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше уровня годом ранее. Текущие поставки уже на пятую часть больше, чем за весь прошлый год (3,8 миллиарда долларов).
Рост российских поставок идет в разрез с общим трендом на снижение китайского импорта: в текущем году китайские компании сократили закупки иностранного алюминия на 16%, до 12,7 миллиарда долларов. В пятерку крупнейших поставщиков, помимо России, вошли Малайзия с экспортом на 1,2 миллиарда долларов, Таиланд (1,1 миллиарда), Япония (936,7 миллиона) и Южная Корея (747,5 миллиона долларов).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
