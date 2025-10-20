МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия в сентябре нарастила экспорт алюминия в Китай на треть по сравнению с предыдущим месяцем, до 530,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.

С начала года Россия отгрузила на китайский рынок алюминия на 4,6 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше уровня годом ранее. Текущие поставки уже на пятую часть больше, чем за весь прошлый год (3,8 миллиарда долларов).