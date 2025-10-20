https://ria.ru/20251020/alyuminiy-2049344275.html
Россия в сентябре нарастила экспорт алюминия в Китай
Россия в сентябре нарастила экспорт алюминия в Китай
Россия в сентябре нарастила экспорт алюминия в Китай на треть по сравнению с предыдущим месяцем, до 530,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2025
Россия в сентябре нарастила экспорт алюминия в Китай
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия в сентябре нарастила экспорт алюминия в Китай на треть по сравнению с предыдущим месяцем, до 530,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, в начале осени китайские компании приобрели у России
алюминия на 530,5 миллиона долларов против 407 миллионов месяцем ранее. В результате доля российского металла в импорте Поднебесной выросла до 35,8% с августовских 29%.
С начала года Россия отгрузила на китайский рынок алюминия на 4,6 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше уровня годом ранее. Текущие поставки уже на пятую часть больше, чем за весь прошлый год (3,8 миллиарда долларов).
Рост российских поставок идет в разрез с общим трендом на снижение китайского импорта: в текущем году китайские компании сократили закупки иностранного алюминия на 16%, до 12,7 миллиарда долларов. В пятерку крупнейших поставщиков, помимо России, вошли Малайзия
с экспортом на 1,2 миллиарда долларов, Таиланд
(1,1 миллиарда), Япония
(936,7 миллиона) и Южная Корея
(747,5 миллиона долларов).