https://ria.ru/20251020/aktivy-2049415606.html
Сийярто: Россия предупредила о контрмерах при реализации доходов от активов
Сийярто: Россия предупредила о контрмерах при реализации доходов от активов - РИА Новости, 20.10.2025
Сийярто: Россия предупредила о контрмерах при реализации доходов от активов
РФ заявила Венгрии, что в случае реализации доходов с замороженных активов РФ решение об ответных мерах примут по каждой стране ЕС отдельно, заявил министр... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:53:00+03:00
2025-10-20T16:53:00+03:00
2025-10-20T16:53:00+03:00
россия
венгрия
петер сийярто
евросоюз
экономика
замороженные российские активы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:75:2942:1729_1920x0_80_0_0_9ec16e08f0c46f1349590653389135aa.jpg
https://ria.ru/20251020/rossiya-2049208327.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b146d3caa4678082bc541a19070d60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, петер сийярто, евросоюз, экономика, замороженные российские активы
Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Экономика, Замороженные российские активы
Сийярто: Россия предупредила о контрмерах при реализации доходов от активов
Сийярто: РФ введёт контрмеры против стран ЕС при реализации доходов с её активов
БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. РФ заявила Венгрии, что в случае реализации доходов с замороженных активов РФ решение об ответных мерах примут по каждой стране ЕС отдельно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"ЕС, очевидно, предпримет шаги по использованию так называемых замороженных российских активов. Мы, конечно же, консультировались по этому вопросу, и российская сторона ответила нам, что оценит ситуацию с каждой страной-членом и введет контрмеры в случае принятия такого решения", - сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.