Сийярто: Россия предупредила о контрмерах при реализации доходов от активов

БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. РФ заявила Венгрии, что в случае реализации доходов с замороженных активов РФ решение об ответных мерах примут по каждой стране ЕС отдельно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"ЕС, очевидно, предпримет шаги по использованию так называемых замороженных российских активов. Мы, конечно же, консультировались по этому вопросу, и российская сторона ответила нам, что оценит ситуацию с каждой страной-членом и введет контрмеры в случае принятия такого решения", - сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.