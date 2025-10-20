Рейтинг@Mail.ru
Сийярто: Россия предупредила о контрмерах при реализации доходов от активов - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/aktivy-2049415606.html
Сийярто: Россия предупредила о контрмерах при реализации доходов от активов
Сийярто: Россия предупредила о контрмерах при реализации доходов от активов - РИА Новости, 20.10.2025
Сийярто: Россия предупредила о контрмерах при реализации доходов от активов
РФ заявила Венгрии, что в случае реализации доходов с замороженных активов РФ решение об ответных мерах примут по каждой стране ЕС отдельно, заявил министр... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:53:00+03:00
2025-10-20T16:53:00+03:00
россия
венгрия
петер сийярто
евросоюз
экономика
замороженные российские активы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:75:2942:1729_1920x0_80_0_0_9ec16e08f0c46f1349590653389135aa.jpg
https://ria.ru/20251020/rossiya-2049208327.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b146d3caa4678082bc541a19070d60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, петер сийярто, евросоюз, экономика, замороженные российские активы
Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Экономика, Замороженные российские активы
Сийярто: Россия предупредила о контрмерах при реализации доходов от активов

Сийярто: РФ введёт контрмеры против стран ЕС при реализации доходов с её активов

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 20 окт - РИА Новости. РФ заявила Венгрии, что в случае реализации доходов с замороженных активов РФ решение об ответных мерах примут по каждой стране ЕС отдельно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"ЕС, очевидно, предпримет шаги по использованию так называемых замороженных российских активов. Мы, конечно же, консультировались по этому вопросу, и российская сторона ответила нам, что оценит ситуацию с каждой страной-членом и введет контрмеры в случае принятия такого решения", - сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию
Вчера, 08:00
 
РоссияВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзЭкономикаЗамороженные российские активы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала