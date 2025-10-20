В ЕС оценили шансы договориться по замороженным российским активам

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Шансы быстро достичь соглашения по использованию замороженных российских активов в Евросоюзе низки, учитывая обеспокоенность Бельгии и Венгрии, сообщило издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.