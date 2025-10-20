В ЕС оценили шансы договориться по замороженным российским активам

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Шансы быстро достичь соглашения по использованию замороженных российских активов в Евросоюзе низки, учитывая обеспокоенность Бельгии и Венгрии, сообщило издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что лидеры стран ЕС на саммите 23 октября обсудят финансирование Киева в предстоящие годы, основанное на заблокированных российских активах.
"Шансы быстро заключить сделку по использованию замороженных российских активов низки, учитывая беспокойство Бельгии, где хранится большая часть этих активов, и решительную оппозицию Венгрии", - говорится в сообщении.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что страны ЕС могут не достичь в конце октября соглашения по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов из-за скептицизма Бельгии в отношении плана.
В октябре издание Financial Times сообщило, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear для кредита Киеву и желание разделить финансовую и правовою ответственность за этот кредит с другими странами ЕС вызвала раздражение у некоторых лидеров ЕС.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН ранее жестко высказался против предложения о кредите Украине под замороженные российские активы, заявив, что "этого не будет никогда".
СМИ раскрыли, как премьер Бельгии попал в опалу из-за России
8 октября, 09:00
В этом же месяце венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что страна не поддержит использование ЕС доходов от российских замороженных активов, если ответные меры РФ коснутся венгерских фирм, работающих на российском рынке, добавив, что между Москвой и Будапештом идут консультации по этой теме.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.