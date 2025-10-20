Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала приговор блогеру Щепихину* - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 20.10.2025 (обновлено: 16:31 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/advokat-2049411231.html
Защита обжаловала приговор блогеру Щепихину*
Защита обжаловала приговор блогеру Щепихину* - РИА Новости, 20.10.2025
Защита обжаловала приговор блогеру Щепихину*
Адвокат обжаловала 5-летний срок, назначенный блогеру Арегу Щепихину* по обвинению в разжигании ненависти и других преступлениях, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:30:00+03:00
2025-10-20T16:31:00+03:00
происшествия
москва
россия
арег щепихин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032215646_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_33c3b33313b37ee8f294df91e6643308.jpg
https://ria.ru/20250729/rasstroystvo-2032204580.html
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020836069.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032215646_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_f56573f8469695dda9cbe3b30f3683d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, арег щепихин
Происшествия, Москва, Россия, Арег Щепихин
Защита обжаловала приговор блогеру Щепихину*

Адвокат обжаловала пятилетний срок блогеру Щепихину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Арег Щепихин* в Пресненском суде Москвы
Блогер Арег Щепихин* в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Адвокат обжаловала 5-летний срок, назначенный блогеру Арегу Щепихину* по обвинению в разжигании ненависти и других преступлениях, свидетельствуют данные Пресненского суда Москвы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба", - следует из данных.
Блогер Арег Щепихин* в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
У блогера Щепихина* диагностировали расстройство личности
29 июля, 18:38
Блогеру вменяется совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети; совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии в интернете.
Пресненский райсуд 13 октября назначил Щепихину* пять лет колонии и на 2,5 года запретил ему администрировать сайты в интернете.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера в начале июня. В ходе одного из заседаний суда Щепихин* заявил, что "сильно раскаивается", его защита отмечала, что он сожалеет о произошедшем и хотел бы принести извинения всем гражданам России.
Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию РФ".
Автомобили правоохранительных органов у Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным
4 июня, 15:42
Кроме того, как считает следствие, в непосредственной близости от башни "Империя" на Пресненской набережной Щепихин* записал интервью, которое 3 июня также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.
По данным столичной прокуратуры, в этот же день на Ярославском вокзале Щепихин* изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению "власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий".
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Блогер Арег Щепихин* в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Задержание Щепихина проходило не жестко, утверждает Дудаев
4 июня, 12:38
 
ПроисшествияМоскваРоссияАрег Щепихин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала