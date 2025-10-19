https://ria.ru/20251019/zoloto--2049178745.html
Взлет цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Золотой запас России за два года вырос почти на 142 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, на 1 октября 2023 года в хранилищах находилось золотых слитков на 140,5 миллиарда, а на 1 октября 2025-го — уже 282,1 миллиарда.
Это произошло благодаря ралли на рынке: цены на драгметалл за это время выросли более чем в два раза — до 4,3 тысячи долларов с 1,8 тысячи за тройскую унцию.
При этом в физическом выражении запас немного уменьшился — на 0,2 миллиона тройских унций, или примерно на 6,2 тонны. На 1 сентября он составлял 74,8 миллиона, или 2326,5 тонны.
Доля золота в резервах на начало октября составила 39,5%. Их валютная часть за два года выросла на 0,6%, достигнув 431,1 миллиарда долларов.