Взлет цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года - РИА Новости, 19.10.2025
08:56 19.10.2025 (обновлено: 09:11 19.10.2025)
Взлет цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года
Взлет цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года - РИА Новости, 19.10.2025
Взлет цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года
Золотой запас России за два года вырос почти на 142 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. РИА Новости, 19.10.2025
россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), в мире
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире
Взлет цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года

Взлет цен на золото принес резервам России 142 миллиарда долларов за два года

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Золотой запас России за два года вырос почти на 142 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, на 1 октября 2023 года в хранилищах находилось золотых слитков на 140,5 миллиарда, а на 1 октября 2025-го — уже 282,1 миллиарда.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Эксперт предположил цену на золото при сильном росте напряженности
Вчера, 10:38
Это произошло благодаря ралли на рынке: цены на драгметалл за это время выросли более чем в два раза — до 4,3 тысячи долларов с 1,8 тысячи за тройскую унцию.
При этом в физическом выражении запас немного уменьшился — на 0,2 миллиона тройских унций, или примерно на 6,2 тонны. На 1 сентября он составлял 74,8 миллиона, или 2326,5 тонны.
Доля золота в резервах на начало октября составила 39,5%. Их валютная часть за два года выросла на 0,6%, достигнув 431,1 миллиарда долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Золото помогает России и Китаю противостоять Западу
15 октября, 08:00
 
РоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В мире
 
 
