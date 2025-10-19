Рейтинг@Mail.ru
"Он пьян". Журналист осадил Зеленского после дерзкого заявления о России
19:30 19.10.2025
"Он пьян". Журналист осадил Зеленского после дерзкого заявления о России
"Он пьян". Журналист осадил Зеленского после дерзкого заявления о России - РИА Новости, 19.10.2025
"Он пьян". Журналист осадил Зеленского после дерзкого заявления о России
Последнее заявление Владимира Зеленского об украинском конфликте вызывает недоумение, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 19.10.2025
в мире
россия
москва
владимир зеленский
чей боуз
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире, россия, москва, владимир зеленский, чей боуз, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Он пьян". Журналист осадил Зеленского после дерзкого заявления о России

Боуз: заявления Зеленского о ситуации на фронте вызывают недоумение

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Последнее заявление Владимира Зеленского об украинском конфликте вызывает недоумение, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
В недавнем интервью телеканалу NBS глава киевского режима заявил, что "Украина не проигрывает войну, но и Россия не выигрывает ее".
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
СМИ раскрыли, что огорчило Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме
Вчера, 19:13
"Он либо под воздействием наркотиков, либо пьян, либо все вместе", — так отреагировал Боуз на слова Зеленского.
Журналист также осудил украинского лидера за нежелание признавать реальные потери ВСУ на фронте.
В сентябре Владимир Путин отмечал, что украинские силы не способны вести наступательные действия и лишь удерживают имеющиеся рубежи, затыкая дыры в зоне боевых действий наиболее боеспособными подразделениями.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В США раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом
Вчера, 10:53
 
В миреРоссияМоскваВладимир ЗеленскийЧей БоузВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
