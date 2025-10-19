https://ria.ru/20251019/zelenskiy-2049239096.html
"Он пьян". Журналист осадил Зеленского после дерзкого заявления о России
"Он пьян". Журналист осадил Зеленского после дерзкого заявления о России - РИА Новости, 19.10.2025
"Он пьян". Журналист осадил Зеленского после дерзкого заявления о России
Последнее заявление Владимира Зеленского об украинском конфликте вызывает недоумение, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T19:30:00+03:00
2025-10-19T19:30:00+03:00
2025-10-19T19:30:00+03:00
в мире
россия
москва
владимир зеленский
чей боуз
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054712_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_1f4f660ece37fdf3f37fb8e826c6492e.jpg
https://ria.ru/20251019/zelenskiy-2049237885.html
https://ria.ru/20251019/donbass-2049188345.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054712_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_cdceda2cfef04ecb931a3c028959e105.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, владимир зеленский, чей боуз, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Он пьян". Журналист осадил Зеленского после дерзкого заявления о России
Боуз: заявления Зеленского о ситуации на фронте вызывают недоумение