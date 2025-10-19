https://ria.ru/20251019/zelenskiy-2049172300.html
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску - РИА Новости, 19.10.2025
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску
Владимиру Зеленскому не нравятся многие проекты и идеи, но от этого они не становятся хуже, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T07:00:00+03:00
2025-10-19T07:00:00+03:00
2025-10-19T07:01:00+03:00
в мире
россия
аляска
владимир зеленский
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:99:2517:1515_1920x0_80_0_0_a16f40c26c7754ed5879ad2606c7de8a.jpg
https://ria.ru/20251018/sammit-2049141045.html
https://ria.ru/20251019/zelenskiy-2049158026.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:0:2638:1980_1920x0_80_0_0_bd2d4fb75656d336e475e27bffe10114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, владимир зеленский, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, чей боуз
В мире, Россия, Аляска, Владимир Зеленский, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Чей Боуз
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску
Боуз: Зеленский не любит мир, выборы и оппозицию, но это не делает их плохими