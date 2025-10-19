Рейтинг@Mail.ru
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску
07:00 19.10.2025 (обновлено: 07:01 19.10.2025)
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску
Владимиру Зеленскому не нравятся многие проекты и идеи, но от этого они не становятся хуже, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 19.10.2025
в мире, россия, аляска, владимир зеленский, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, чей боуз
В мире, Россия, Аляска, Владимир Зеленский, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Чей Боуз
Боуз: Зеленский не любит мир, выборы и оппозицию, но это не делает их плохими

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не нравятся многие проекты и идеи, но от этого они не становятся хуже, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
Так он прокомментировал негативную реакцию главы киевского режима на проект тоннеля из России на Аляску, о котором на встрече его спросил президент США Дональд Трамп.
"Пытаются сорвать саммит". На Западе забеспокоились после слов Зеленского
Вчера, 20:45
"Зеленскому не нравится идея тоннеля из России на Аляску. Также Зеленский не любит мир, выборы, аудиты, политическую оппозицию или свободу вероисповедания. Но это не делает их плохими идеями", — отметил журналист.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг заявил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий The Boring Company. По его словам, на реализацию проекта потребуется до восьми миллиардов долларов, тоннель можно построить менее чем за восемь лет.
Дмитриев также отметил, что РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США — Канада — Россия — Китай, и поддержит наиболее жизнеспособное из них.
В США обратили внимание на конфуз Зеленского после встречи с Трампом
01:07
 
