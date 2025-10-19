Рейтинг@Mail.ru
В США обратили внимание на конфуз Зеленского после встречи с Трампом - РИА Новости, 19.10.2025
01:07 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/zelenskiy-2049158026.html
В США обратили внимание на конфуз Зеленского после встречи с Трампом
В США обратили внимание на конфуз Зеленского после встречи с Трампом - РИА Новости, 19.10.2025
В США обратили внимание на конфуз Зеленского после встречи с Трампом
заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T01:07:00+03:00
2025-10-19T01:07:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
киев
дональд трамп
владимир зеленский
дэниел дэвис
В США обратили внимание на конфуз Зеленского после встречи с Трампом

Подполковник Дэвис: после встречи с Трампом Зеленского выгнали на улицу

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не позволили остаться в Белом доме для общения с журналистами, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
“Ему даже не разрешили провести брифинг для прессы в Белом доме. Вместо этого <…> они отправили его прямиком на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором”, — сказал он.
Подполковник также отметил, что нелепость сложившейся ситуации отразилась на поведении главы киевского режима во время общения с журналистами: он едва подбирал слова для ответов на их вопросы.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".
