В США обратили внимание на конфуз Зеленского после встречи с Трампом

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не позволили остаться в Белом доме для общения с журналистами, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
“Ему даже не разрешили провести брифинг для прессы в Белом доме. Вместо этого <…> они отправили его прямиком на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором”, — сказал он.
Подполковник также отметил, что нелепость сложившейся ситуации отразилась на поведении главы киевского режима во время общения с журналистами: он едва подбирал слова для ответов на их вопросы.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00