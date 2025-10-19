https://ria.ru/20251019/zelenskij-2049247460.html
Зеленский в интервью NBC запутался в английском языке
Зеленский в интервью NBC запутался в английском языке - РИА Новости, 19.10.2025
Зеленский в интервью NBC запутался в английском языке
Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC в очередной раз запутался в английском языке, забыв слово "тихий". РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T21:02:00+03:00
2025-10-19T21:02:00+03:00
2025-10-19T22:59:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
nbc
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_27e8cce2e881f75a6b021589f303ebd8.jpg
https://ria.ru/20250820/tramp-2036556720.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_63638ed3b1e7df60a7870e388ad3e846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, владимир зеленский, nbc, оон
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, NBC, ООН
Зеленский в интервью NBC запутался в английском языке
Зеленский в интервью телеканалу NBC в очередной раз запутался в английском языке
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC в очередной раз запутался в английском языке, забыв слово "тихий".
Во время беседы глава киевского режима пытался высказать мысль о том, что мирные переговоры должны вестись "в тишине". При этом самостоятельно он не смог это сделать, так как забыл нужное слово на английском языке. После этого ему уже по-украински пришлось спрашивать у людей за кадром, правильно ли, что "тихий" по-английски будет quiet.
Кроме того, на вопрос ведущей, не разочарован ли он тем, что Трамп не дал свое согласие на поставки ракет Tomahawk, Зеленский дал неопределенный ответ, который можно интерпретировать как "конечно, я хочу" либо "конечно, я не буду". Дальнейших пояснений к своей реплике он не дал, но добавил, что в Киеве
понимают, каким образом они могли бы воспользоваться этими ракетами.
В сентябре Зеленский уже попадал в смешную ситуацию, пытаясь говорить по-английски: выступая на Совете Безопасности ООН
, он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины
вместо ее противовоздушной обороны. Выступая на английском языке, Зеленский сказал skis (звучит как "скиз") вместо skies (звучит как "скайз"). Первое переводится как "лыжи", второе — как "небо", в данном случае речь шла о ПВО. Позже он спохватился и поправился.