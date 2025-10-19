Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в интервью NBC запутался в английском языке - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 19.10.2025 (обновлено: 22:59 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/zelenskij-2049247460.html
Зеленский в интервью NBC запутался в английском языке
Зеленский в интервью NBC запутался в английском языке - РИА Новости, 19.10.2025
Зеленский в интервью NBC запутался в английском языке
Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC в очередной раз запутался в английском языке, забыв слово "тихий". РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T21:02:00+03:00
2025-10-19T22:59:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
nbc
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_27e8cce2e881f75a6b021589f303ebd8.jpg
https://ria.ru/20250820/tramp-2036556720.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_63638ed3b1e7df60a7870e388ad3e846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, владимир зеленский, nbc, оон
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, NBC, ООН
Зеленский в интервью NBC запутался в английском языке

Зеленский в интервью телеканалу NBC в очередной раз запутался в английском языке

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC в очередной раз запутался в английском языке, забыв слово "тихий".
Во время беседы глава киевского режима пытался высказать мысль о том, что мирные переговоры должны вестись "в тишине". При этом самостоятельно он не смог это сделать, так как забыл нужное слово на английском языке. После этого ему уже по-украински пришлось спрашивать у людей за кадром, правильно ли, что "тихий" по-английски будет quiet.
Кроме того, на вопрос ведущей, не разочарован ли он тем, что Трамп не дал свое согласие на поставки ракет Tomahawk, Зеленский дал неопределенный ответ, который можно интерпретировать как "конечно, я хочу" либо "конечно, я не буду". Дальнейших пояснений к своей реплике он не дал, но добавил, что в Киеве понимают, каким образом они могли бы воспользоваться этими ракетами.
В сентябре Зеленский уже попадал в смешную ситуацию, пытаясь говорить по-английски: выступая на Совете Безопасности ООН, он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ее противовоздушной обороны. Выступая на английском языке, Зеленский сказал skis (звучит как "скиз") вместо skies (звучит как "скайз"). Первое переводится как "лыжи", второе — как "небо", в данном случае речь шла о ПВО. Позже он спохватился и поправился.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Зеленский кое-что утаил от Трампа: разбор эксперта по языку тела
20 августа, 17:27
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийNBCООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала