https://ria.ru/20251019/zelenskij-2049242629.html
Зеленский заявил о готовности вести переговоры
Зеленский заявил о готовности вести переговоры - РИА Новости, 19.10.2025
Зеленский заявил о готовности вести переговоры
Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры о территориях, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T20:18:00+03:00
2025-10-19T20:18:00+03:00
2025-10-19T22:55:00+03:00
в мире
владимир зеленский
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042919693_0:156:3071:1884_1920x0_80_0_0_7312a4cea68e3505aa36f10b77a5d48f.jpg
https://ria.ru/20251019/zelenskiy-2049237885.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042919693_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_316a84c8673dcd83951d3cf07fd6a272.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, nbc
В мире, Владимир Зеленский, NBC
Зеленский заявил о готовности вести переговоры
Зеленский заявил о готовности к переговорам в любом формате