20:18 19.10.2025 (обновлено: 22:55 19.10.2025)
Зеленский заявил о готовности вести переговоры
Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры о территориях, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на... РИА Новости, 19.10.2025
в мире, владимир зеленский, nbc
Зеленский заявил о готовности вести переговоры

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры о территориях, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на диалог в любом формате.
"Нам нужно закончить эту войну и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения", — заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC.
Он отметил, что готов к переговорам "в любом формате".
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
СМИ раскрыли, что огорчило Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме
Вчера, 19:13
 
