Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что пытался напроситься на переговоры в Будапеште - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 19.10.2025 (обновлено: 20:41 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/zelenskij-2049233756.html
Зеленский заявил, что пытался напроситься на переговоры в Будапеште
Зеленский заявил, что пытался напроситься на переговоры в Будапеште - РИА Новости, 19.10.2025
Зеленский заявил, что пытался напроситься на переговоры в Будапеште
Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне поднимал вопрос участия Украины в переговорах между... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T18:18:00+03:00
2025-10-19T20:41:00+03:00
в мире
украина
сша
будапешт
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051903_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_49d55f675c7a76e71bf8965981c62a08.jpg
https://ria.ru/20251019/tramp-2049228849.html
https://ria.ru/20251018/sammit-2049141045.html
украина
сша
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051903_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_aa86610588869c5637fee444b098895e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, будапешт, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, nbc
В мире, Украина, США, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, NBC
Зеленский заявил, что пытался напроситься на переговоры в Будапеште

Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом участие в переговорах в Будапеште

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне поднимал вопрос участия Украины в переговорах между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.
«
"Мы говорили об этом. Они будут обсуждать это с Путиным. <...> По моему мнению, если мы действительно хотим продолжительного мира, то нужно (участие. — Прим. ред.) обеих сторон", — сказал он в интервью телеканалу NBC.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине
Вчера, 17:56
В четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште.
После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, хотя располагают большим количеством ракет.
В пятницу американский лидер встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Пытаются сорвать саммит". На Западе забеспокоились после слов Зеленского
18 октября, 20:45
 
В миреУкраинаСШАБудапештВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала