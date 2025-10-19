МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Несмотря на громкие заявления западных государств, реальная финансовая поддержка Киева стремительно снижается, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.
"Летом объемы европейских обещаний сократились на 57% по сравнению с первой половиной года — с в среднем 3,8 до 1,9 миллиарда евро в месяц. В целом ежемесячная военная помощь всех стран-доноров оказалась примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев", — привело издание плачевную для Киева статистику.
В материале отмечается, что европейские партнеры не могут обеспечить Украину ключевыми видами вооружений из-за отсутствия технологий или ограниченных производственных мощностей для больших серий.
Особенно сильно союзники страдают из-за того, что "могущественный донор" в лице США отказался от финансирования Украины. Кроме того, инициатива PURL не принесла желаемых результатов.
Издание также отметило, что некоторые европейские страны, особенно южные, отказываются от помощи Украине даже в ситуации, когда "склады с вооружениями относительно полны".
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>