На Западе рассказали, как европейские союзники предали Киев - РИА Новости, 19.10.2025
17:42 19.10.2025
На Западе рассказали, как европейские союзники предали Киев
На Западе рассказали, как европейские союзники предали Киев - РИА Новости, 19.10.2025
На Западе рассказали, как европейские союзники предали Киев
Несмотря на громкие заявления западных государств, реальная финансовая поддержка Киева стремительно снижается, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.
в мире, украина, киев, сша, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Киев, США, Сергей Лавров, НАТО
На Западе рассказали, как европейские союзники предали Киев

NZZ: западные союзники значительно снизили финансирование Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Несмотря на громкие заявления западных государств, реальная финансовая поддержка Киева стремительно снижается, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.
"Летом объемы европейских обещаний сократились на 57% по сравнению с первой половиной года — с в среднем 3,8 до 1,9 миллиарда евро в месяц. В целом ежемесячная военная помощь всех стран-доноров оказалась примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев", — привело издание плачевную для Киева статистику.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Украинцев больше нет". На Западе сделали признание о конфликте с Россией
Вчера, 16:45
В материале отмечается, что европейские партнеры не могут обеспечить Украину ключевыми видами вооружений из-за отсутствия технологий или ограниченных производственных мощностей для больших серий.
Особенно сильно союзники страдают из-за того, что "могущественный донор" в лице США отказался от финансирования Украины. Кроме того, инициатива PURL не принесла желаемых результатов.
Издание также отметило, что некоторые европейские страны, особенно южные, отказываются от помощи Украине даже в ситуации, когда "склады с вооружениями относительно полны".
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Карикатура на Владимира Зеленского в издании The Telegraph - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Telegraph высмеяла неудачный визит Зеленского в Вашингтон через карикатуру
Вчера, 10:48
