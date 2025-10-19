Закон о досрочной пенсии для многодетных отцов скоро примут, заявил Миронов

Семья во время прогулки в Новороссийске. Архивное фото

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Закон о праве на досрочную пенсию для многодетных отцов будет обязательно принят уже в скором будущем, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.

День отца ежегодно отмечается в России в третье воскресенье октября.

"Закон о досрочной пенсии для многодетных отцов будет обязательно принят уже в скором будущем. Уверен, ждать осталось недолго. Настроение депутатов меняется", - сказал Миронов РИА Новости.

Он отметил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП уже много лет пытаются добиться принятия закона о праве на досрочную пенсию для многодетных отцов, что пока что безуспешно. Но лидер партии выразил уверенность в том, что последовательность и настойчивость депутатов фракции позволят переломить ситуацию.

"Отец – особое для нашего народа слово. С этим словом связаны такие важнейшие понятия, как Отчизна, Отечество, Отечественная война, всё то, что лежит в самой основе наших традиционных ценностей. Казалось бы, отношение к людям, достойно и ответственно исполняющим свой отцовский долг, прежде всего к главам многодетных семей, должно быть соответствующее", - добавил Миронов

Как отметил политик, многие мужчины не доживают до пенсионного возраста, поэтому снижение такого возраста для многодетных отцов станет признанием их вклада в демографию и послужит не только повышению рождаемости, но и сокращению мужской смертности, увеличению продолжительности жизни мужчин.