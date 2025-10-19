Рейтинг@Mail.ru
Закон о досрочной пенсии для многодетных отцов скоро примут, заявил Миронов - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/zakonoproekt-2049158490.html
Закон о досрочной пенсии для многодетных отцов скоро примут, заявил Миронов
Закон о досрочной пенсии для многодетных отцов скоро примут, заявил Миронов - РИА Новости, 19.10.2025
Закон о досрочной пенсии для многодетных отцов скоро примут, заявил Миронов
Закон о праве на досрочную пенсию для многодетных отцов будет обязательно принят уже в скором будущем, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду",... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T01:18:00+03:00
2025-10-19T01:18:00+03:00
общество
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730091723_330:394:2777:1770_1920x0_80_0_0_a236cd1d9b86fab6aad6328b9d011c64.jpg
https://ria.ru/20250607/gosduma-2021455053.html
https://ria.ru/20251011/gosduma-2047646244.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730091723_482:281:2838:2048_1920x0_80_0_0_67fe7011e1b3ad891f7e0e54a0251b75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
Закон о досрочной пенсии для многодетных отцов скоро примут, заявил Миронов

Миронов: настроение депутатов о законе о пенсии для многодетных отцов меняется

© РИА Новости / Андрей ВаренковСемья во время прогулки в Новороссийске
Семья во время прогулки в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Андрей Варенков
Семья во время прогулки в Новороссийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Закон о праве на досрочную пенсию для многодетных отцов будет обязательно принят уже в скором будущем, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
День отца ежегодно отмечается в России в третье воскресенье октября.
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей
7 июня, 01:57
"Закон о досрочной пенсии для многодетных отцов будет обязательно принят уже в скором будущем. Уверен, ждать осталось недолго. Настроение депутатов меняется", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП уже много лет пытаются добиться принятия закона о праве на досрочную пенсию для многодетных отцов, что пока что безуспешно. Но лидер партии выразил уверенность в том, что последовательность и настойчивость депутатов фракции позволят переломить ситуацию.
"Отец – особое для нашего народа слово. С этим словом связаны такие важнейшие понятия, как Отчизна, Отечество, Отечественная война, всё то, что лежит в самой основе наших традиционных ценностей. Казалось бы, отношение к людям, достойно и ответственно исполняющим свой отцовский долг, прежде всего к главам многодетных семей, должно быть соответствующее", - добавил Миронов.
Как отметил политик, многие мужчины не доживают до пенсионного возраста, поэтому снижение такого возраста для многодетных отцов станет признанием их вклада в демографию и послужит не только повышению рождаемости, но и сокращению мужской смертности, увеличению продолжительности жизни мужчин.
"Надеюсь, через год, в третье воскресенье октября 2026 года, День отца мы отметим в гораздо более приподнятой атмосфере", – заключил он.
Посетители на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Госдуме предложили создать единую социальную "Карту многодетности"
11 октября, 01:41
 
ОбществоСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала