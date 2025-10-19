Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 19.10.2025 (обновлено: 12:34 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/yonson--2049189586.html
Глава Минобороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны
Глава Минобороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны - РИА Новости, 19.10.2025
Глава Минобороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны
Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад перейти в режим войны. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T11:30:00+03:00
2025-10-19T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
финляндия
швеция
владимир путин
павел кузнецов
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846431452_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_f8fa63e95145c5044be0260010f4c7dc.jpg
https://ria.ru/20251019/dolg-2048948246.html
https://ria.ru/20251019/svo-2049162570.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046031306.html
россия
финляндия
швеция
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846431452_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e2d9efcdb3331c6eb6d0f80e01fcefff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, швеция, владимир путин, павел кузнецов, нато, в мире, балтийское море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Финляндия, Швеция, Владимир Путин, Павел Кузнецов, НАТО, В мире, Балтийское море
Глава Минобороны Швеции призвал Запад перейти в режим войны

Глава МО Швеции Йонсон призвал Запад перейти в режим войны

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Швеции Пол Йонсон
Министр обороны Швеции Пол Йонсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад перейти в режим войны.
"Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к вероятности войны как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение в менталитете: мы должны перейти в режим войны для решительного сдерживания, обороны и защиты мира", — сказал он в интервью немецкой медиагруппе RND, бездоказательно обвинив Россию в попытках диверсий на подводной инфраструктуре Балтийского моря.
Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Это бессмысленно". Запад отвернулся от Киева в критический момент
Вчера, 08:00

Как подчеркивал президент Владимир Путин, невозможно поверить, что Москва собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить европейцев.

Комментируя ситуацию с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, Йонсон призвал к новым военным шагам для "сдерживания" России. Он пригрозил, что страны НАТО могут нанести удар по вторгшимся истребителям или кораблям.
Как утверждает глава министерства, мира на Украине можно достичь, если наращивать военную помощь Киеву, при этом ужесточая санкции против Москва и используя ее активы.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Просто все уничтожила". Резкий ход России поразил Запад
Вчера, 03:00
Инциденты с повреждением линий связи в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года: были оборваны телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и линия между Швецией и Литвой, в этом заподозрили китайский сухогруз Yi Peng 3.
Повредился и электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре линии, соединяющие эти страны и ФРГ. Правоохранители считают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука мог якорем нарушить их целостность в Финском заливе, причем финская таможня необоснованно утверждала, что судно причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности Москвы к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" нужна как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
2 октября, 21:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФинляндияШвецияВладимир ПутинПавел КузнецовНАТОВ миреБалтийское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала