МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад перейти в режим войны.

"Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к вероятности войны как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение в менталитете: мы должны перейти в режим войны для решительного сдерживания, обороны и защиты мира", — сказал он в интервью немецкой медиагруппе RND , бездоказательно обвинив Россию в попытках диверсий на подводной инфраструктуре Балтийского моря.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, невозможно поверить, что Москва собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить европейцев.

Комментируя ситуацию с беспилотниками в воздушном пространстве Польши , Йонсон призвал к новым военным шагам для "сдерживания" России. Он пригрозил, что страны НАТО могут нанести удар по вторгшимся истребителям или кораблям.

Как утверждает глава министерства, мира на Украине можно достичь, если наращивать военную помощь Киеву, при этом ужесточая санкции против Москва и используя ее активы.

Инциденты с повреждением линий связи в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года: были оборваны телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и линия между Швецией и Литвой, в этом заподозрили китайский сухогруз Yi Peng 3.

Повредился и электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре линии, соединяющие эти страны и ФРГ. Правоохранители считают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука мог якорем нарушить их целостность в Финском заливе, причем финская таможня необоснованно утверждала, что судно причастно к перевозке российских энергоресурсов.