WSJ: США планируют больше совещаний с Россией, чем до саммита на Аляске

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. США до встречи президента Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным в Будапеште планируют провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем до саммита на Аляске, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.
Перед встречей Трампа и Владимира Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
"Надеясь заложить основу для соглашения, США планируют провести больше встреч с Россией на низком уровне, чем до переговоров на Аляске", - говорится в сообщении.
По данным издания, американскую сторону будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио, а не спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, что было положительно воспринято украинскими и европейскими чиновниками.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". Даже канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тот этого хотел.