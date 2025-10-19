Рейтинг@Mail.ru
WSJ: в Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию - РИА Новости, 19.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 19.10.2025 (обновлено: 16:32 19.10.2025)
WSJ: в Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию
WP: Уиткофф на встрече Трампа и Зеленского требовал от Украины уступить ДНР

© AP Photo / Evan VucciБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию, в вопросе урегулирования конфликта, пишет The Wall Street Journal.
"Даже внутри администрации чиновники отметили нежелание Трампа оказывать давление на Путина <...>. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву", — сообщила газета со ссылкой на неназванного американского чиновника.
В США раскрыли, что потребовал Уиткофф от Зеленского на встрече с Трампом
Вчера, 10:53
Как заявил WSJ бывший помощник госсекретаря по делам Европы Дэниел Фрид, Вашингтон не использует имеющиеся у него инструменты для усиления давления на Москву в экономической и военной сферах.
Представители американской администрации добавили, что хотят до планируемого саммита в Будапеште провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем до встречи на Аляске.
"Удар по мечте". На Западе признали провал Зеленского на встрече с Трампом
18 октября, 13:58
В пятницу Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча прошла плохо. Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште.
После переговоров с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
