WSJ: в Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию, в вопросе урегулирования конфликта, пишет В Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию, в вопросе урегулирования конфликта, пишет The Wall Street Journal

"Даже внутри администрации чиновники отметили нежелание Трампа оказывать давление на Путина <...>. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву", — сообщила газета со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как заявил WSJ бывший помощник госсекретаря по делам Европы Дэниел Фрид , Вашингтон не использует имеющиеся у него инструменты для усиления давления на Москву в экономической и военной сферах.

Представители американской администрации добавили, что хотят до планируемого саммита в Будапеште провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем до встречи на Аляске.

В пятницу Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча прошла плохо. Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.

Перед этим в четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу с российским лидером в Будапеште