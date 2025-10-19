Рейтинг@Mail.ru
Сила дикой природы. В Москве открылся международный фотофестиваль
08:00 19.10.2025
Сила дикой природы. В Москве открылся международный фотофестиваль
Сила дикой природы. В Москве открылся международный фотофестиваль
В Новой Третьяковке на Крымском валу проходит XIX Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" — он продлится до 14 декабря. Посетители могут... РИА Новости, 19.10.2025
Сила дикой природы. В Москве открылся международный фотофестиваль

В Москве открылся международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В Новой Третьяковке на Крымском валу проходит XIX Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" — он продлится до 14 декабря. Посетители могут увидеть более 400 фоторабот финалистов творческого конкурса The Golden Turtle. Их отобрали из почти 15 тысяч снимков, которые прислали 3,6 тысячи авторов из 96 стран. Самые яркие кадры и события, которые нельзя пропустить, — в фотоленте РИА Новости.
В крупнейшей фотовыставке о дикой природе участвуют всемирно известные мастера. Одновременно это один из масштабных эколого-просветительских проектов. Его цель — рассказать о биоразнообразии и приобщить людей к сохранению животных и растений.

В крупнейшей фотовыставке о дикой природе участвуют всемирно известные мастера. Одновременно это один из масштабных эколого-просветительских проектов. Его цель — рассказать о биоразнообразии и приобщить людей к сохранению животных и растений.

На стендах в Новой Третьяковке представлено более 400 лучших работ российских и зарубежных авторов. Фотографии отбирали из 15 тысяч снимков 64 члена жюри из 23 стран.

На стендах в Новой Третьяковке представлено более 400 лучших работ российских и зарубежных авторов. Фотографии отбирали из 15 тысяч снимков 64 члена жюри из 23 стран.

За 19 лет проект получил более 200 тысяч работ и объединил 42 тысячи авторов из 158 стран. Конкурс — один из двух крупнейших в мире среди фотографов дикой природы. В прошлом году выставку посетили более 73 тысяч гостей.

За 19 лет проект получил более 200 тысяч работ и объединил 42 тысячи авторов из 158 стран. Конкурс — один из двух крупнейших в мире среди фотографов дикой природы. В прошлом году выставку посетили более 73 тысяч гостей.

"Фестиваль вырос в событие мирового масштаба, но его главная цель остается неизменной: через мощь и красоту искусства говорить о хрупкости нашей планеты", — отмечает Андрей Сухинин, президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха".

Сегодня как никогда важно не просто информировать, а формировать новое экологическое сознание, поясняет Сухинин. "Мы стремимся удивить зрителя, используя новые технологии печати и уникальные кадры, а также заставить его затаить дыхание от осознания того, какую невероятную красоту мы можем потерять. Каждый снимок — это приглашение к действию, тихий призыв стать более бережными хранителями нашего общего дома", — говорит он.

"Фестиваль вырос в событие мирового масштаба, но его главная цель остается неизменной: через мощь и красоту искусства говорить о хрупкости нашей планеты", — отмечает Андрей Сухинин, президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха".

Сегодня как никогда важно не просто информировать, а формировать новое экологическое сознание, поясняет Сухинин. "Мы стремимся удивить зрителя, используя новые технологии печати и уникальные кадры, а также заставить его затаить дыхание от осознания того, какую невероятную красоту мы можем потерять. Каждый снимок — это приглашение к действию, тихий призыв стать более бережными хранителями нашего общего дома", — говорит он.

В этом году экспозиция особенно насыщенная и технологичная. С помощью искусственного интеллекта оживают самые яркие сюжеты. Для более глубокого восприятия экспозицию дополнят звуками дикой природы, другими цифровыми и мультимедийными решениями.

В этом году экспозиция особенно насыщенная и технологичная. С помощью искусственного интеллекта оживают самые яркие сюжеты. Для более глубокого восприятия экспозицию дополнят звуками дикой природы, другими цифровыми и мультимедийными решениями.

Московской природе посвящены отдельные части выставки: номинация фотоконкурса и зал экспозиции. Там вы увидите редких птиц, животных, уникальные растения.

"Фестиваль "Золотая черепаха", показывающий красоту природы во всем ее многообразии, остается одним из главных эколого-просветительских мероприятий", — подчеркивает Юлия Урожаева, руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

На фото: победитель в специальной номинации "Дикая природа Москвы" Егор Власов со своим снимком "Улыбка совы".

Московской природе посвящены отдельные части выставки: номинация фотоконкурса и зал экспозиции. Там вы увидите редких птиц, животных, уникальные растения.

"Фестиваль "Золотая черепаха", показывающий красоту природы во всем ее многообразии, остается одним из главных эколого-просветительских мероприятий", — подчеркивает Юлия Урожаева, руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

На фото: победитель в специальной номинации "Дикая природа Москвы" Егор Власов со своим снимком "Улыбка совы".

"Москва — дом для сотен видов животных и растений, и каждый снимок помогает рассмотреть и оценить этот удивительный и вместе с тем очень хрупкий мир еще лучше, — добавляет Урожаева. — Здесь и шустрые белки в парках, и редкие птицы на городских водоемах, и даже лоси".

На фото: депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и Юлия Урожаева.

"Москва — дом для сотен видов животных и растений, и каждый снимок помогает рассмотреть и оценить этот удивительный и вместе с тем очень хрупкий мир еще лучше, — добавляет Урожаева. — Здесь и шустрые белки в парках, и редкие птицы на городских водоемах, и даже лоси".

На фото: депутат Госдумы и председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и Юлия Урожаева.

Посетители смогут не только полюбоваться красотами природы, но и узнать новое — о методике создания снимка, нюансах съемки. Гидами выступят победители и лауреаты престижных фотоконкурсов, известные путешественники, зоологи и биологи, амбассадоры фестиваля. Еще в программе мастер-классы, открытые уроки по особенностям фотосъемок дикой природы и современному оборудованию.

Посетители смогут не только полюбоваться красотами природы, но и узнать новое — о методике создания снимка, нюансах съемки. Гидами выступят победители и лауреаты престижных фотоконкурсов, известные путешественники, зоологи и биологи, амбассадоры фестиваля. Еще в программе мастер-классы, открытые уроки по особенностям фотосъемок дикой природы и современному оборудованию.

Эксперты особенно выделили несколько фотографий.

Чжу Синчао из Китая назвал этот кадр "Меховой комочек". "Зимой во Внутренней Монголии стоит суровый холод. Чтобы сохранить тепло, этот манул сворачивается в плотный шар — настоящая живая меховая подушка, идеально приспособленная к жизни в экстремальных условиях", — прокомментировал автор свою работу.

Эксперты особенно выделили несколько фотографий.

Чжу Синчао из Китая назвал этот кадр "Меховой комочек". "Зимой во Внутренней Монголии стоит суровый холод. Чтобы сохранить тепло, этот манул сворачивается в плотный шар — настоящая живая меховая подушка, идеально приспособленная к жизни в экстремальных условиях", — прокомментировал автор свою работу.

В Кении на закате солнца над равнинами заповедника "Солио" два северных белых носорога замирают в идеальной позе, освещенные мягким золотистым светом.

"Этот редкий момент словно соткан из света, тишины и величия — когда исчезающий вид предстает во всей своей мощи и уязвимости на фоне уходящего дня", — говорит Атиб Хуссейн из ОАЭ, авторы работы "Золотые поля".

В Кении на закате солнца над равнинами заповедника "Солио" два северных белых носорога замирают в идеальной позе, освещенные мягким золотистым светом.

"Этот редкий момент словно соткан из света, тишины и величия — когда исчезающий вид предстает во всей своей мощи и уязвимости на фоне уходящего дня", — говорит Атиб Хуссейн из ОАЭ, авторы работы "Золотые поля".

"Котята на камнях" — фотография израильтянина Амита Эшеля.

"Редкая встреча с необычно большим выводком — шесть котят манула. Они выбрались из укрытия вскоре после заката и на несколько мгновений выстроились в идеальный ряд на груде камней, ставших им и домом, и крепостью", — объясняет он.

Восьминедельные малыши уже исследуют окрестности, но остаются осторожными и зависят от матери, которая приносит им добычу. Эти скрытные кошки обитают в степях Восточной Монголии, предпочитая каменные укрытия.

"Несколько дней я наблюдал за ними на рассвете и в сумерках из заранее установленного укрытия, стараясь не нарушать их покой. Заглянуть в тайную жизнь этой семьи было захватывающе", — добавляет мастер.

"Котята на камнях" — фотография израильтянина Амита Эшеля.

"Редкая встреча с необычно большим выводком — шесть котят манула. Они выбрались из укрытия вскоре после заката и на несколько мгновений выстроились в идеальный ряд на груде камней, ставших им и домом, и крепостью", — объясняет он.

Восьминедельные малыши уже исследуют окрестности, но остаются осторожными и зависят от матери, которая приносит им добычу. Эти скрытные кошки обитают в степях Восточной Монголии, предпочитая каменные укрытия.

"Несколько дней я наблюдал за ними на рассвете и в сумерках из заранее установленного укрытия, стараясь не нарушать их покой. Заглянуть в тайную жизнь этой семьи было захватывающе", — добавляет мастер.

На фото Раджарши Банерджи из Индии — самец гангского гавиала. Он бережно охраняет выводок детенышей, которые устраиваются на нем. В отличие от крокодилов, гавиалы не могут переносить малышей в пасти, и потому их голова и спина родителей становятся временным "транспортом". Это удивительное поведение можно наблюдать лишь в течение двух недель в году.

"Я провел годы, планируя и исследуя один из самых удаленных регионов Индии, чтобы застать момент вылупления детенышей. Было радостно поймать в кадр столь редкое и трогательное явление", — отметил автор кадра "Безопасная платформа".

На фото Раджарши Банерджи из Индии — самец гангского гавиала. Он бережно охраняет выводок детенышей, которые устраиваются на нем. В отличие от крокодилов, гавиалы не могут переносить малышей в пасти, и потому их голова и спина родителей становятся временным "транспортом". Это удивительное поведение можно наблюдать лишь в течение двух недель в году.

"Я провел годы, планируя и исследуя один из самых удаленных регионов Индии, чтобы застать момент вылупления детенышей. Было радостно поймать в кадр столь редкое и трогательное явление", — отметил автор кадра "Безопасная платформа".

"Однажды днем, ближе к вечеру, нам посчастливилось наблюдать двух финвалов (китов), кормящихся у поверхности воды. С лодки мы видели, как они перекатываются в волнах, но заснять этот момент было непросто. Я запустил дрон — на большую высоту, чтобы не беспокоить животных, — и с воздуха их поведение стало видно куда яснее", — рассказывает британец Марк Карвардайн.

Финвалы кормятся крилем, который поднимается ближе к поверхности под конец дня. Именно тогда можно увидеть захватывающий момент их охоты — резкий рывок с открытой пастью, лежа на боку. Это называют "глотательным броском", уточняет мастер. Обычно все происходит при слабом освещении, что делает съемку сложной и интересной. "Мне особенно нравятся здесь цвета и еле уловимый силуэт второго кита под водой", — признается фотограф.

"Однажды днем, ближе к вечеру, нам посчастливилось наблюдать двух финвалов (китов), кормящихся у поверхности воды. С лодки мы видели, как они перекатываются в волнах, но заснять этот момент было непросто. Я запустил дрон — на большую высоту, чтобы не беспокоить животных, — и с воздуха их поведение стало видно куда яснее", — рассказывает британец Марк Карвардайн.

Финвалы кормятся крилем, который поднимается ближе к поверхности под конец дня. Именно тогда можно увидеть захватывающий момент их охоты — резкий рывок с открытой пастью, лежа на боку. Это называют "глотательным броском", уточняет мастер. Обычно все происходит при слабом освещении, что делает съемку сложной и интересной. "Мне особенно нравятся здесь цвета и еле уловимый силуэт второго кита под водой", — признается фотограф.

"Это был пасмурный вечер в пустынном национальном парке, и в воздухе уже чувствовался приближающийся песчаный шторм. На горизонте сверкали молнии, небо темнело. Я мечтал заснять грозу с каким-либо животным на переднем плане", — вспоминает Пратик Прадхан из Индии.

И продолжает: "Когда мы возвращались в отель, прямо на дороге появилась ящерица — гребнепалый геккон. Я сразу понял, что это шанс. Остановились, и я сделал несколько снимков, поймав в кадр животное на фоне надвигающейся бури. Слияние дикой природы и стихии создало по-настоящему драматичный момент".

"Это был пасмурный вечер в пустынном национальном парке, и в воздухе уже чувствовался приближающийся песчаный шторм. На горизонте сверкали молнии, небо темнело. Я мечтал заснять грозу с каким-либо животным на переднем плане", — вспоминает Пратик Прадхан из Индии.

И продолжает: "Когда мы возвращались в отель, прямо на дороге появилась ящерица — гребнепалый геккон. Я сразу понял, что это шанс. Остановились, и я сделал несколько снимков, поймав в кадр животное на фоне надвигающейся бури. Слияние дикой природы и стихии создало по-настоящему драматичный момент".

"Песнь материнской любви" — кадр китайца Лю Циншуня. "Мать снежного барса сидит с тремя детенышами. Небо усеяно кружевом снежинок — словно сыплются тысячи крохотных ледяных стрел. Она смотрит вдаль, оберегая малышей. В ее взгляде — нежность и безмолвная любовь", — объясняет он.

"Песнь материнской любви" — кадр китайца Лю Циншуня. "Мать снежного барса сидит с тремя детенышами. Небо усеяно кружевом снежинок — словно сыплются тысячи крохотных ледяных стрел. Она смотрит вдаль, оберегая малышей. В ее взгляде — нежность и безмолвная любовь", — объясняет он.

В планах фестиваля — 800 мероприятий: лектории, творческие встречи, мастер-классы, кинопоказы фильмов в традиционном формате и в VR. Перед посетителями выступят более 100 спикеров: фотографы дикой природы мировой величины, известные путешественники, эксперты в области экологии и биологи, ученые, писатели, представители заповедников.

В планах фестиваля — 800 мероприятий: лектории, творческие встречи, мастер-классы, кинопоказы фильмов в традиционном формате и в VR. Перед посетителями выступят более 100 спикеров: фотографы дикой природы мировой величины, известные путешественники, эксперты в области экологии и биологи, ученые, писатели, представители заповедников.

