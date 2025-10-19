Сила дикой природы. В Москве открылся международный фотофестиваль

"Фестиваль вырос в событие мирового масштаба, но его главная цель остается неизменной: через мощь и красоту искусства говорить о хрупкости нашей планеты", — отмечает Андрей Сухинин, президент Международной эколого-просветительской платформы "Золотая черепаха".

Сегодня как никогда важно не просто информировать, а формировать новое экологическое сознание, поясняет Сухинин. "Мы стремимся удивить зрителя, используя новые технологии печати и уникальные кадры, а также заставить его затаить дыхание от осознания того, какую невероятную красоту мы можем потерять. Каждый снимок — это приглашение к действию, тихий призыв стать более бережными хранителями нашего общего дома", — говорит он.