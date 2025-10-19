Рейтинг@Mail.ru
Автоэксперт рассказал, какие машины сложно продать на вторичке - РИА Новости, 19.10.2025
02:15 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/vtorichka-2049019559.html
Автоэксперт рассказал, какие машины сложно продать на вторичке
За последние несколько лет вторичный рынок авто сильно изменился — теперь сложно продать не конкретные бренды, а переоцененные экземпляры, рассказал агентству... РИА Новости, 19.10.2025
Автоэксперт рассказал, какие машины сложно продать на вторичке

Машины
Машины. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. За последние несколько лет вторичный рынок авто сильно изменился — теперь сложно продать не конкретные бренды, а переоцененные экземпляры, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК "Авилон" Роман Титов.
По его словам, дело не в самой цене, а в ее обоснованности. Даже седаны бизнес-класса, такие как Mercedes-Benz S-Class или Audi A8 уходят за свою цену, если она адекватна состоянию и истории.
"Основные сложности возникают там, где продавец завышает цену без объективных оснований", — заметил автоэксперт.
В целом срок продажи автомобилей уменьшился, поскольку спрос растет, а предложение сокращается. Лучше всего на “вторичке” уходят авто с прозрачной историей и небольшим пробегом. Хуже других — неудачные модели или те, на которые сложно достать комплектующие. А вот с китайскими авто проблем нет, вопреки стереотипам, заключил Титов.
Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей
7 октября, 03:18
Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей
