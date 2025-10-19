https://ria.ru/20251019/vtorichka-2049019559.html
Автоэксперт рассказал, какие машины сложно продать на вторичке
Автоэксперт рассказал, какие машины сложно продать на вторичке
Автоэксперт рассказал, какие машины сложно продать на вторичке
За последние несколько лет вторичный рынок авто сильно изменился — теперь сложно продать не конкретные бренды, а переоцененные экземпляры, рассказал агентству
Автоэксперт рассказал, какие машины сложно продать на вторичке
Аналитик Титов: на вторичном рынке авто трудно продать переоцененные экземпляры
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
За последние несколько лет вторичный рынок авто сильно изменился — теперь сложно продать не конкретные бренды, а переоцененные экземпляры, рассказал агентству "Прайм
" заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК "Авилон" Роман Титов.
По его словам, дело не в самой цене, а в ее обоснованности. Даже седаны бизнес-класса, такие как Mercedes-Benz S-Class или Audi A8 уходят за свою цену, если она адекватна состоянию и истории.
«
"Основные сложности возникают там, где продавец завышает цену без объективных оснований", — заметил автоэксперт.
В целом срок продажи автомобилей уменьшился, поскольку спрос растет, а предложение сокращается. Лучше всего на “вторичке” уходят авто с прозрачной историей и небольшим пробегом. Хуже других — неудачные модели или те, на которые сложно достать комплектующие. А вот с китайскими авто проблем нет, вопреки стереотипам, заключил Титов.