https://ria.ru/20251019/vsu-2049250366.html
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 19.10.2025
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате удара дрона ВСУ в Докучаевске в ДНР, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T21:44:00+03:00
2025-10-19T21:44:00+03:00
2025-10-19T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
докучаевск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251004/makeevka-2046414502.html
докучаевск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
В ДНР при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при ударе дрона ВСУ в Докучаевске в ДНР