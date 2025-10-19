https://ria.ru/20251019/vsu-2049247013.html
Российские силовики сообщили о ликвидации двух сержантов ВСУ
Российские силовики сообщили о ликвидации двух сержантов ВСУ - РИА Новости, 19.10.2025
Российские силовики сообщили о ликвидации двух сержантов ВСУ
Два сержанта 8-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ ликвидированы в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
черниговская область
вооруженные силы украины
черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
Российские силовики сообщили о ликвидации двух сержантов ВСУ
Два сержанта теробороны ВСУ ликвидированы в Черниговской области