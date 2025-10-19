https://ria.ru/20251019/vsu-2049246689.html
Силовики сообщили о ликвидации командира артиллерийской батареи ВСУ
Силовики сообщили о ликвидации командира артиллерийской батареи ВСУ - РИА Новости, 19.10.2025
Силовики сообщили о ликвидации командира артиллерийской батареи ВСУ
Командир артиллерийской батареи 117-й бригады территориальной обороны ВСУ капитан Владимир Кудреватых ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T20:55:00+03:00
2025-10-19T20:55:00+03:00
2025-10-19T20:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
https://ria.ru/20251019/nachalnik-2049246307.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силовики сообщили о ликвидации командира артиллерийской батареи ВСУ
ВС России ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ в Сумской области