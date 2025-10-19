Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованный украинец рассказал о кошмарных условиях в учебных центрах - РИА Новости, 19.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 19.10.2025 (обновлено: 17:18 19.10.2025)
Мобилизованный украинец рассказал о кошмарных условиях в учебных центрах
Мобилизованный украинец рассказал о кошмарных условиях в учебных центрах - РИА Новости, 19.10.2025
Мобилизованный украинец рассказал о кошмарных условиях в учебных центрах
Учебные центры ВСУ на Украине больше напоминают тюрьмы, а к солдатам командование относится как к расходному материалу, сообщил один из мобилизованных. РИА Новости, 19.10.2025
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Мобилизованный украинец рассказал о кошмарных условиях в учебных центрах

Учебные центры ВСУ на Украине больше напоминают тюрьмы

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Учебные центры ВСУ на Украине больше напоминают тюрьмы, а к солдатам командование относится как к расходному материалу, сообщил один из мобилизованных.
"Нашу учебку можно сравнить с реальной тюрьмой. Нас 120 человек, живем в тесном подвале – двухъярусные кровати стоят вплотную. Притом, что из 120 человек часть с туберкулезом, у некоторых даже явно открытая форма туберкулеза… Воздуха вообще нет, дышать невозможно. Больные с тяжелыми заболеваниями, даже с высокой температурой, просят медицинской помощи, но к врачу на прием водят лишь раз в две-три недели", - приводит слова мобилизованного украинское издание "Страна.ua".
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Силовики рассказали, как в ВСУ относятся к принудительно мобилизованным
14 октября, 22:21
По его словам, стены в помещении в плесени и грибке, туалет – на улице. В душ разрешают ходить два раза в неделю. Телефоны у мобилизованных забирают, выдают раз в неделю на полчаса.
"Питание ужасное, скудное, однообразное – на завтрак каша с сосиской, жидкий чай с хлебом, на обед какая-то непонятная баланда, снова каша или макароны. На ужин – то, что осталось с обеда, никаких овощей", - сказал мобилизованный.
Он добавил, что многие пытаются сбежать из "учебки", даже те, кто пошел в ВСУ добровольно.
"Изначально нас всех готовят в штурмовики, просто в пехоту, соответственно, отношение к нам от командования центра как к расходному материалу, пушечному мясу. Хотя среди нас много специалистов самого широкого спектра, от переводчиков до инженеров, техников и радиомехаников, которые могли бы пригодиться ВСУ по специальности. Сюда привозят всех без разбора, алкашей запойных, которые трясутся, наркоманов с выжженными венами на руках, тощих и беззубых", - добавил мобилизованный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Пленный рассказал, что в ВСУ набирают осужденных женщин
29 марта, 08:51
"Страна.ua" в начале сентября сообщала, что в одном из учебных центров ВСУ издеваются над мобилизованными. На опубликованном изданием видео была показана, предположительно, подготовка украинских новобранцев. На кадрах мужчины в гражданской одежде, некоторые в шортах, ползут по грунтовой дороге в лесу. Их окружают несколько мужчин в военной форме со знаками отличия ВСУ, которые сопровождают их грубыми окриками и выстрелами.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Пленный рассказал, что инструкторы не хотели обучать мобилизованных в ВСУ
8 сентября, 05:36
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
