06:19 19.10.2025
ВСУ используют спутники OneWeb для управления безэкипажными катерами
в мире
черное море
украина
великобритания
oneweb
вооруженные силы украины
роскосмос
в мире, черное море, украина, великобритания, oneweb, вооруженные силы украины, роскосмос
В мире, Черное море, Украина, Великобритания, OneWeb, Вооруженные силы Украины, Роскосмос
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ используют для управления безэкипажными катерами (БЭК) в Черном море спутниковую систему британской компании OneWeb, подобный катер захвачен в качестве трофея, сообщили РИА Новости в силовых ведомствах.
По словам собеседника агентства, Украина использует эту систему в качестве резервного канала связи в дополнение к системе Starlink.
"Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой – американским Starlink", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в отличие от Starlink, которая использует тысячи низкоорбитальных спутников, OneWeb развертывает свою сеть на средней околоземной орбите. Это обеспечивает большее покрытие с одного спутника, но требует более сложных и дорогих пользовательских терминалов.
По информации силовых структур, украинский безэкипажный катер с терминалом OneWeb захвачен российскими военными.
В 2022 году Роскосмос потребовал от Великобритании предоставить гарантии неиспользования спутниковой группировки OneWeb против России. Компания не предоставила таких гарантий, в связи с чем запуски спутников OneWeb на российских ракетах были прекращены.
