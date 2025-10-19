ВСУ используют спутники OneWeb для управления безэкипажными катерами

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ используют для управления безэкипажными катерами (БЭК) в Черном море спутниковую систему британской компании OneWeb, подобный катер захвачен в качестве трофея, сообщили РИА Новости в силовых ведомствах.

Он пояснил, что в отличие от Starlink, которая использует тысячи низкоорбитальных спутников, OneWeb развертывает свою сеть на средней околоземной орбите. Это обеспечивает большее покрытие с одного спутника, но требует более сложных и дорогих пользовательских терминалов.