ВСУ используют спутники OneWeb для управления безэкипажными катерами
ВСУ используют спутники OneWeb для управления безэкипажными катерами
ВСУ используют для управления безэкипажными катерами (БЭК) в Черном море спутниковую систему британской компании OneWeb, подобный катер захвачен в качестве... РИА Новости, 19.10.2025
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ используют для управления безэкипажными катерами (БЭК) в Черном море спутниковую систему британской компании OneWeb, подобный катер захвачен в качестве трофея, сообщили РИА Новости в силовых ведомствах.
По словам собеседника агентства, Украина
использует эту систему в качестве резервного канала связи в дополнение к системе Starlink.
"Терминалы OneWeb
интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой – американским Starlink", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в отличие от Starlink, которая использует тысячи низкоорбитальных спутников, OneWeb развертывает свою сеть на средней околоземной орбите. Это обеспечивает большее покрытие с одного спутника, но требует более сложных и дорогих пользовательских терминалов.
По информации силовых структур, украинский безэкипажный катер с терминалом OneWeb захвачен российскими военными.
В 2022 году Роскосмос
потребовал от Великобритании
предоставить гарантии неиспользования спутниковой группировки OneWeb против России
. Компания не предоставила таких гарантий, в связи с чем запуски спутников OneWeb на российских ракетах были прекращены.