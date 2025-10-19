ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 205 военнослужащих, два танка, сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
МО отметило, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Константиновка, Иванополье, Славянск, Степановка и Бересток в Донецкой Народной Республике.
"Противник потерял до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину "Казак", девять пикапов, самоходную артиллерийскую установку, а также произведенные в США бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов", - добавило Минобороны.
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия
13 октября, 14:59