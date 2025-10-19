Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Черниговской области - РИА Новости, 19.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 19.10.2025 (обновлено: 12:27 19.10.2025)
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Черниговской области
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Черниговской области - РИА Новости, 19.10.2025
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Черниговской области
Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ и до 15 украинских боевиков в Черниговской области, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T12:18:00+03:00
2025-10-19T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черниговская область
чернигов
вооруженные силы украины
россия
черниговская область
чернигов
Удар по пусковой установке РСЗО HIMARS в Черниговской области
ВС России ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Черниговской области. Об этом сообщило Минобороны, показав кадры результативного удара.
безопасность, россия, черниговская область, чернигов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черниговская область, Чернигов, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Черниговской области

ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ в Черниговской области

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ и до 15 украинских боевиков в Черниговской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе н.п. Кузьминское (в 133 км северо-восточнее н.п. Чернигова, в 18 км от государственной границы) было обнаружено место стоянки РСЗО HIMARS ВСУ. Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ по выявленной цели был нанесен ракетный удар. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", - говорится в сообщении.
В результате удара "были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS и два автомобиля сопровождения повышенной проходимости, а также укрытие для расчета и до 15 боевиков киевского режима", отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
