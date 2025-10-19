https://ria.ru/20251019/vsu--2049195654.html
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Черниговской области
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Черниговской области - РИА Новости, 19.10.2025
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Черниговской области
Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ и до 15 украинских боевиков в Черниговской области, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 19.10.2025
Удар по пусковой установке РСЗО HIMARS в Черниговской области
ВС России ударом "Искандера-М" уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Черниговской области. Об этом сообщило Минобороны, показав кадры результативного удара.
ВС России уничтожили пусковую установку HIMARS в Черниговской области
