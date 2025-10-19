ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад и одного батальона, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Куриловка, Нечволодовка, Шийковка, Ковшаровка, Богуславка, Купянск в Харьковской области, Красный Лиман и Островское в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия
13 октября, 14:59