ВСУ потеряли более 90 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 19.10.2025
ВСУ потеряли более 90 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 90 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 19.10.2025
ВСУ потеряли более 90 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки более 90 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2025
ВСУ потеряли более 90 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли более 90 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 90 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Змиевка, Львово, Садовое Херсонской области, Павловка и Малая Токмачка Запорожской области.
"Уничтожены более 90 военнослужащих, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
