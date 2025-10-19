https://ria.ru/20251019/vsu--2049195151.html
ВСУ потеряли более 90 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 90 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 19.10.2025
ВСУ потеряли более 90 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки более 90 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2025
