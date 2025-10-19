https://ria.ru/20251019/vsu--2049195033.html
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 19.10.2025
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Украинские войска потеряли до 485 военнослужащих и танк в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2025
