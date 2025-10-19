Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 19.10.2025
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 485 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Украинские войска потеряли до 485 военнослужащих и танк в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
2025
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 485 военнослужащих и танк в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской и штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецкое, Гришино, Новогригоровка, Новопавловка, Димитров, Вольное, Новониколаевка и Красноармейск Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 485 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Казак", шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства.
