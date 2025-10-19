ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям танковой, егерской бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Садки, Пушкаревка, Павловка, Андреевка, Кондратовка и Варачино Сумской области.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Двуречанское Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
