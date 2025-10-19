https://ria.ru/20251019/vsu--2049184286.html
ВС России уничтожили узлы связи ВСУ в Харьковской области
Склады с техникой, узлы связи и оборонной инфраструктуры ВСУ уничтожены ударами в Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.10.2025
