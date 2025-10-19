Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили технику ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 19.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 19.10.2025
ВС России уничтожили технику ВСУ в Черниговской области
ВС России уничтожили технику ВСУ в Черниговской области
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
черниговская область
украина
черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Ударами в Черниговской области Украины уничтожены складские площадки и опорные пункты украинских войск в приграничье, а также военная техника ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Черниговская область... Уничтоженные цели: складские площадки и опорные пункты в приграничных районах, скопления техники", - заявил Лебедев.
Он также сообщил о взрывах в направлении пунктов дислокации больших подразделений ВСУ с техникой и командами дроноводов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
