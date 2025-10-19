https://ria.ru/20251019/vsu--2049184140.html
ВС России уничтожили технику ВСУ в Черниговской области
Ударами в Черниговской области Украины уничтожены складские площадки и опорные пункты украинских войск в приграничье, а также военная техника ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
ВС России уничтожили технику ВСУ в Черниговской области
