https://ria.ru/20251019/vsu--2049182279.html
ВС России уничтожили склады, технику и укрытия ВСУ в Славянске
ВС России уничтожили склады, технику и укрытия ВСУ в Славянске - РИА Новости, 19.10.2025
ВС России уничтожили склады, технику и укрытия ВСУ в Славянске
Ударом в подконтрольном ВСУ Славянске в ДНР уничтожены склады, военная техника и укрытия для вооружения украинских войск, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T09:47:00+03:00
2025-10-19T09:47:00+03:00
2025-10-19T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск
донецкая народная республика
безопасность
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679355_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_f1dabafa56c4862bcc888c0877e66081.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679355_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_a69f685a76a15a4f1fdcc4ecd7f30b9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск, донецкая народная республика, безопасность, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили склады, технику и укрытия ВСУ в Славянске
ВС России уничтожили склады, технику и укрытия ВСУ в Славянске в ДНР