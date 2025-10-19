Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили американский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 19.10.2025
ВС России уничтожили американский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили американский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР
Расчёты FPV-дронов "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе выполнения боевых задач на Константиновском направлении в ДНР уничтожили два пункта управления... РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
безопасность
https://ria.ru/20251013/zelenskij-2047968968.html
россия
донецкая народная республика
константиновка
россия, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили американский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили 2 пункта управления БПЛА и бронеавтомобиль HMMWV ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Расчёты FPV-дронов "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе выполнения боевых задач на Константиновском направлении в ДНР уничтожили два пункта управления беспилотниками и американский бронеавтомобиль HMMWV ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В районе населённого пункта Константиновка операторами беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки был выявлен пункт управления БПЛА противника", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В ведомстве отметили, что для оперативного уничтожения выявленной цели был задействован расчёт 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, который нанёс прицельный удар по объекту ВСУ.
"В жилой застройке населённого пункта был обнаружен ещё один пункт управления беспилотниками, а также зафиксировано перемещение военнослужащих противника на американском бронеавтомобиле повышенной проходимости HMMWV", — уточнили в Минобороны.
По данным ведомства, все обнаруженные цели были уничтожены операторами БПЛА "Южной" группировки войск с применением ударных FPV-дронов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия
13 октября, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
