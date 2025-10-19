ВС России уничтожили американский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Расчёты FPV-дронов "Южной" группировки войск ВС РФ в ходе выполнения боевых задач на Константиновском направлении в ДНР уничтожили два пункта управления беспилотниками и американский бронеавтомобиль HMMWV ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В районе населённого пункта Константиновка операторами беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки был выявлен пункт управления БПЛА противника", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для оперативного уничтожения выявленной цели был задействован расчёт 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, который нанёс прицельный удар по объекту ВСУ.
"В жилой застройке населённого пункта был обнаружен ещё один пункт управления беспилотниками, а также зафиксировано перемещение военнослужащих противника на американском бронеавтомобиле повышенной проходимости HMMWV", — уточнили в Минобороны.
По данным ведомства, все обнаруженные цели были уничтожены операторами БПЛА "Южной" группировки войск с применением ударных FPV-дронов.
