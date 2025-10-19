https://ria.ru/20251019/vsu--2049178366.html
ВС России уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.10.2025
ВС России уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили по эшелонам с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 19.10.2025
ВС России уничтожили позиции ПВО и эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Российские войска ударили по эшелонам с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Уничтоженные цели: склады и пункты логистики (включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом), точки сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы ПВО в приграничной полосе, полевые склады ГСМ", — рассказал он.
Вечером в субботу в Сумской области объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ситуация в Сумской области
По данным Минобороны, в этом году российские бойцы взяли под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободили более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября они освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область
, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы
, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.