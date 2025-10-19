ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Российские войска ударили по эшелонам с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Уничтоженные цели: склады и пункты логистики (включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом), точки сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы ПВО в приграничной полосе, полевые склады ГСМ ", — рассказал он.

Вечером в субботу в Сумской области объявляли воздушную тревогу.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ситуация в Сумской области

По данным Минобороны, в этом году российские бойцы взяли под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободили более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября они освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку.

Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область , увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров.