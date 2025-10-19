Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 19.10.2025 (обновлено: 09:00 19.10.2025)
ВС России уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.10.2025
ВС России уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили по эшелонам с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 19.10.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
сумская область
украина
россия
ВС России уничтожили эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили позиции ПВО и эшелоны с техникой ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Российские войска ударили по эшелонам с техникой ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Уничтоженные цели: склады и пункты логистики (включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом), точки сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы ПВО в приграничной полосе, полевые склады ГСМ", — рассказал он.
Под Запорожьем уничтожили подразделение с иностранными операторами БПЛА
Под Запорожьем уничтожили подразделение с иностранными операторами БПЛА
Вчера, 11:28
Вечером в субботу в Сумской области объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
На Сумском направлении полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ
На Сумском направлении полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ
13 октября, 06:36

Ситуация в Сумской области

По данным Минобороны, в этом году российские бойцы взяли под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободили более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября они освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
